Директор Института гриппа Лиознов рассказал, когда ждать подъема заболеваемости гриппом

О том, когда в России будет подъем заболеваемости гриппом, какой вакциной от него защититься, а также о других опасных респираторных вирусах, борьба с которыми ведется на территории России, «Газете.Ru» рассказал директор Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

— Как сейчас выглядит картина заболеваемости гриппом в России?

— В целом ситуация спокойная. Мы видим сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, но без драматизма. Случаи гриппа регистрируются, пока их совсем не много.

— В прошлом году гриппа было больше?

— В общем, да. В середине ноября 2022 года заболеваемость гриппом выросла стремительно. Сложно прогнозировать как будет развиваться ситуация в этом сезоне.

— Вызвавший пандемию коронавирус внес изменение в обычную циркуляцию вирусов?

— Да. До COVID-19 мы жили по определенным законам. У нас были тренды, и поэтому существовала возможность прогнозирования. SARS-CoV-2 внес определенные изменения в циркуляцию. В первый год пандемии мы практически не наблюдали гриппозную инфекцию. На второй год мы видели грипп, и он привел к подъему заболеваемости, но вмешался «омикрон». А в прошлом году грипп действительно отыгрался по полной: была достаточно высокая заболеваемость, много случаев госпитализации.

В этом году пока непонятно, как мы будем жить: по сценарию прошлого года или допандемического периода. Но в целом, если смотреть, что было в Южном полушарии, то, наверное, мы возвращаемся к допандемическому периоду, когда возбудители ОРВИ циркулируют как обычно, а также добавляется возбудитель COVID-19.

— Чтобы понять, что будет у нас в сезон гриппа, вы смотрите на Австралию или Южную Америку?

— На оба континента. Но ориентируемся, скорее, на зону умеренного климата. Также мы наблюдаем и за Южной Африкой. И по тому, что происходило в Южном полушарии в этот сезон, мы видим, что никаких эксцессов не было, — грипп циркулировал в целом как обычно, никаких вирусов гриппа с особым потенциалом, которые должны были бы вызвать у нас настороженность, тоже не было.

— А как из общей картины «выбираются» те вирусы, которые, предположительно, будут циркулировать у нас? Как определяются те варианты, которые будут использоваться в вакцинах?

— Наш институт осуществляет круглогодичный надзор за циркуляцией возбудителей ОРВИ. В мире больше 140 центров, которые, так же, как и мы, входят в единую глобальную программу ВОЗ по надзору за гриппом.

В этих учреждениях собираются данные о заболеваемости, выделяют и исследуют вирусы от больных. Таким образом становится известно, какие варианты циркулируют. Дальше характеристики этих вирусов гриппа передаются нашим коллегам — экспертам ВОЗ, которые с учетом всех данных представляют рекомендации по включению четырех штаммов вирусов гриппа в вакцины. Это происходит в феврале, чтобы весной и летом производители гриппозных вакцин успели их наработать к осени.

— Из скольких штаммов выбирают?

— Это десятки. Из них нужно выбрать доминирующие варианты. Это как с расами, их несколько, но представителей каждой из рас с уникальными характеристиками, чертами, характерами — миллионы. Но, все-таки, экспертная группа ВОЗ должна определить и рекомендовать для включения в вакцины доминантные варианты, которые наиболее вероятно будут циркулировать в предстоящем сезоне.

— По России вирусы тоже собираются? Сколько их сейчас в базе за этот сезон?

— Конечно, и это происходит на регулярной основе. Пока их немного, но каждая неделя приносит новые случаи. ~Но уже можно предположить, что подъем заболеваемости гриппом можно ожидать в конце ноября — начале декабря. Судя по опыту прошлого года, будет доминировать вирус гриппа А (H3N2).~ Этот вирус давно известен. И что очень важно: все вакцины, которые мы используем в этом сезоне, включают защиту от H3N2.

— Чем привиться от гриппа? У нас есть «Совигрипп», «Ультрикс», «Гриппол», «Флю-М». Что выбрать? Одни вакцины трехвалентные (от трех вирусов), другие — четырехвалентные (от четырех).

— Да, действительно, гриппозные вакцины различаются по возможности защиты от трех или четырех вирусов гриппа. Однако в этом году ситуация уникальная — фактически между ними нет различий. Так произошло потому, что в период пандемии исчез вирус гриппа В Ямагатской линии (в середине 1980-х годов вирусы группы В разделились на две линии — Ямагатскую и Викторианскую). Поэтому в этом году и трехвалентные, и четырехвалентные вакцины «работают».

— У вас в институте создавалась вакцина против COVID-19 на основе вируса гриппа. На каком этапе эта разработка?

— Это векторная вакцина, в настоящее время закончены клинические испытания второй фазы. Сейчас идет анализ этих результатов и подготовка отчета для того, чтобы мы могли дальше уже представить его в регуляторные органы. Поскольку цель первой и второй фазы — это оценка безопасности и иммуногенности (способность вызывать иммунный ответ), то уже понятно, что вакцина безопасна и иммуногенна. Вопрос ее эффективности — это результат следующей, третьей фазы исследования, в которую должно быть включено большое количество добровольцев.

— Предполагается, что вирус гриппа в этой вакцине будут ежегодно менять?

Да, он будет ежегодно меняться. И в этом дополнительный бонус вакцин на основе вируса гриппа, — мы с вами будем получать защиту как от COVID-19, так и от гриппа.

— А какую часть от коронавируса вы будете использовать, чтобы вызвать на нее иммунную реакцию?

— N-белок.

— Вы делаете только векторные вакцины? мРНК не занимаетесь?

— Мы создаем и вакцину, и мРНК-препарат против гриппа. У мРНК-вакцин есть свои преимущества. И в случае успешных испытаний можно будет быстро менять в них вариант вируса гриппа, использовать для создания вакцин для предупреждения других инфекций. Но пока вопрос долговременной безопасности мРНК-вакцин еще требует изучения.

Также мы создаем препарат для терапии гриппа на основе той же технологии мРНК. Препарат направлен на антитела к вирусу гриппа и пока находится на стадии разработки. Успешные результаты позволят использовать эту технологию также и для лечения других заболеваний.

— Давно говорят про универсальную вакцину от гриппа, — одну на долгое время. Как ее можно сделать, если вирус постоянно мутирует?

— Да, универсальная вакцина разрабатывается многими исследовательскими центрами, но пока успехов в мире нет. Некоторые из них даже дошли до второй фазы исследования, но показали свою неэффективность. Самое последнее исследование было проведено в 2021 году, в Израиле. Тогда было показано, что созданный прототип не работает.

Тем не менее, мы ожидаем прорыва. Работают над этой вакциной достаточно интенсивно. Исследователи пытаются найти наиболее консервативную часть вируса и сформировать на нее иммунный ответ. Сегодня есть теоретическое обоснование, что такая вакцина существовать может. Она должна быть эффективна в течение трех-пяти лет.

— Не так давно ВОЗ обратила внимание еще на один вирус, это РСВ — респираторно-синцитиальный вирус человека. Он вызывает серьезные заболевания у детей и пожилых людей. Ваш институт включен в программу по надзору за РСВ?

— Да, мы входим в глобальную систему надзора за РСВ-инфекцией. В 2017 году ВОЗ ввела пилотный проект по надзору за РСВ: тогда были выбраны по две страны в каждом регионе ВОЗ. Из европейских стран были включены Великобритания и Россия. В целом это подчеркивает ту роль и авторитет, который имеет Национальный центр ВОЗ по гриппу, работающий на базе нашего института.

— А сколько вообще таких программ у ВОЗ?

— Фактически, если мы говорим о возбудителях респираторных инфекций, то в приоритете грипп, РСВ, SARS-CoV-2.

— Почему такое внимание ВОЗ уделяет именно РСВ?

— Значение этого вируса растет из года в год. РСВ является достаточно тяжелой инфекцией у детей младшего возраста, прежде всего для ослабленных и с сопутствующей патологией. Но сейчас еще стало ясно, что этот вирус вызывает тяжелые заболевания у лиц старшего возраста: тяжелые пневмонии, бронхиолиты.

В прошлом году в США был стремительный подъем в самом начале сезона одновременно гриппа, РСВ-инфекции и COVID-19. Отсюда родился такой термин «тридемия» — это значительный подъем заболеваемости, вызванный сразу тремя возбудителями.

— Какие способы предупреждения РСВ-инфекции есть сегодня?

— Разработаны две стратегии, которые позволяют от этого вируса защититься. Это вакцинация и введение готовых моноклональных антител, направленных против РСВ.

Моноклональные антитела используют у детей младшего возраста накануне ожидаемого подъема заболеваемости РСВ-инфекцией и в сезон. В этом году зарегистрированы две вакцины против РСВ — одна вводится беременным ближе к родам и направлена на защиту новорожденного материнскими антителами, другая — для защиты пожилых.

У нас в институте также ведутся разработки РСВ-вакцины для лиц старшего возраста. Сейчас мы закончили первую фазу клинических исследований, до конца года надеемся начать вторую. Вакцина сделана на векторе вируса гриппа, — она для интраназального применения.

— То есть вы будете просто капать в нос и защищать сразу от гриппа и РСВ?

— Да. Прежде всего это защита от РСВ, и как дополнительный бонус — от гриппа на сезон. На мой взгляд, интраназальная вакцина в отношении респираторных инфекций — наилучший подход, потому что мы получаем не только системный иммунитет, но и иммунитет в месте входных ворот инфекций.

— Можно ли сделать тройную вакцину: сразу от гриппа, РСВ и СOVID-19?