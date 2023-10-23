Дикий лесной кот не дал путешественникам выйти из башни

Инцидент произошел в башне Золлинг. После прогулки, туристы хотели выйти из здания, но сделать это не получилось из-за дикого животного. Дикий кот сел на лестнице и стал шипеть на путешественников.

«Сотрудники управления полиции Услара сумели отпугнуть лесного кота для обеспечения безопасного выхода из башни Золлинг», — сообщается в публикации.