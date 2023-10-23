08:32 (мск), источник: Газета.Ру

Дикий лесной кот не дал путешественникам выйти из башни

Путешественникам пришлось задержаться на туристическом объекте в Центральной Германии из-за дикого лесного кота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию района Нортхайм.

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Источник: Reuters

Инцидент произошел в башне Золлинг. После прогулки, туристы хотели выйти из здания, но сделать это не получилось из-за дикого животного. Дикий кот сел на лестнице и стал шипеть на путешественников.

«Сотрудники управления полиции Услара сумели отпугнуть лесного кота для обеспечения безопасного выхода из башни Золлинг», — сообщается в публикации.

Дикие животные этого вида, как правило, по своим размерам немного больше домашних котов. Лесные коты пугливы и не выходят к людям.

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