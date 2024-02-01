Диетологи рассказали, почему не стоит увлекаться просмотром изображений еды в интернете

Исследователи отметили, что просмотр изображений еды может повысить уровень голода независимо от того, насколько человек сыт. Это явление называется визуальным голодом. Ученые добавили, что воздействие контента социальных сетей, связанного с нездоровой пищей, негативно влияет на настроение и усиливает тягу к жирным и калорийным продуктам. Это может стать причиной нездорового пищевого поведения.