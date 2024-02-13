Диетологи рассказали, как выглядит идеальный обед

Британские диетологи Гюнтер Кунле из университета Рединга и Дуэйн Меллор из университета Астона совместно со специалистом по здоровому питанию и автором книг Робом Хобсоном рассказали Daily Mail, что идеальный обед включает в себя большую порцию овощей. Также в него должны входить белок и крахмалистые продукты.