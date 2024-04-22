Диетологи объяснили, какой завтрак помогает контролировать чувство голода днем

Журавлева порекомендовала отказаться от кофе и сахара на завтрак, так как эти продукты наделяют лишь временным чувством бодрости и коротким насыщением. В первую очередь, по ее мнению, нужно позаботиться о восстановлении объема жидкости, который ночью сокращается, отрицательно влияя на давление.