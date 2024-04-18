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Диетологи назвали продукты, снижающие уровень холестерина у людей старше 50 лет

Орехи, бобовые, авокадо, лосось и оливковое масло снижают уровень холестерина в организме. Об этом рассказали американские диетологи Эмили Кайл и Джулия Зумпано, а также австралийский специалист по правильному питанию Рани Полак.

Источник: Freepik

Эксперты указали, что пища, которая богата клетчаткой и белком эффективнее всего снижает уровень холестерина в крови, что особенно актуально для людей старше 50 лет в силу возрасптных изменений. Так, разнообразить свой рацион можно миндалем, ячменем, фасолью, чечевицей. Кроме того, полезно будет употреблять фисташки, семена тыквы и кунжут.

Также диетологи напомнили о пище, которая насыщает организм среди прочего полезными жирами, то есть липопротеинами высокой плотности. Это — единственная фракция холестерина, которую называют «хорошим», «полезным» холестерином. В действительности этот класс жиров представляют собой соединения, состоящие из липидов (жиров) и белков. Они обеспечивают эффективную переработку жиров, а также удаляют избыток холестерина из организма. Такой фермент содержится в лососе, скумбрии, а также авокадо и оливковом масле, передает Daily Mail.

В свою очередь кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич заявила, что повышенный стресс гораздо сильнее влияет на работу сердца, чем холестерин, содержащийся в продуктах питания.