Диетологи назвали продукты, снижающие уровень холестерина у людей старше 50 лет

Также диетологи напомнили о пище, которая насыщает организм среди прочего полезными жирами, то есть липопротеинами высокой плотности. Это — единственная фракция холестерина, которую называют «хорошим», «полезным» холестерином. В действительности этот класс жиров представляют собой соединения, состоящие из липидов (жиров) и белков. Они обеспечивают эффективную переработку жиров, а также удаляют избыток холестерина из организма. Такой фермент содержится в лососе, скумбрии, а также авокадо и оливковом масле, передает Daily Mail.