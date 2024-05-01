Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Соломатина рассказала о полезном выходе из поста к празднику Пасхи

В праздник Пасхи 5 мая православные верующие завершат Великий пост, который длился с 18 марта. Разговляться (или позволять себе лакомства после длительного ограничения) следует осторожно, чтобы не навредить пищеварению и здоровью, напомнила 30 апреля диетолог Елена Соломатина.

Источник: Freepik

«Когда определенной пищи в рационе становится меньше или она вовсе отсутствует, в организме перестают вырабатываться специальные ферменты для ее усвоения. Происходит перестройка всех систем, и резкое возвращение к стандартному рациону питания может пагубно сказаться на здоровье человека. Поэтому выходить из поста нужно постепенно», — предупредила она в беседе с «Вечерней Москвой».

Диетолог рекомендовала не нагружать себя шашлыками из красного мяса. К тому же есть определенные продукты животного происхождения — легкую альтернативу красного мяса: рыба, индейка, курица.

Соломатина особо отметила, что в первые дни после поста лучше обойтись молочными белками — творогом, сыром, натуральным йогуртом — людям среднего возраста или с проблемами ЖКТ. С каждым днем постепенно вводить другие белковые продукты — рыбу, курицу. И после адаптации организма можно вернуть в рацион и красное мясо.

Такой же принцип применим к алкоголю: сразу после поста употреблять его следует постепенно, чтобы не нагружать поджелудочную железу и желчный пузырь, резюмировала диетолог.

19 марта врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (ЕМС) Марина Бережная рассказала о возможном влиянии постной пищи на здоровье человека. По словам врача, избыток углеводов может повлиять на развитие диабета, метаболического синдрома и кариеса зубов. Также во время поста увеличивается риск недостатка белков в рационе.

18 марта врач-терапевт, гастроэнтеролог «СберЗдоровья» Дарья Утюмова поделилась с «Известиями» особенностями питания во время Великого поста и дала рекомендации о сбалансированных приемах пищи. Она отметила, что разрешенные к употреблению в пост продукты можно варить, готовить на пару, тушить и запекать в духовке.