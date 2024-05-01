Диетолог Соломатина рассказала о полезном выходе из поста к празднику Пасхи

«Когда определенной пищи в рационе становится меньше или она вовсе отсутствует, в организме перестают вырабатываться специальные ферменты для ее усвоения. Происходит перестройка всех систем, и резкое возвращение к стандартному рациону питания может пагубно сказаться на здоровье человека. Поэтому выходить из поста нужно постепенно», — предупредила она в беседе с «Вечерней Москвой».