Диетолог Соломатина рассказала о полезном выходе из поста к празднику Пасхи

«Когда определенной пищи в рационе становится меньше или она вовсе отсутствует, в организме перестают вырабатываться специальные ферменты для ее усвоения. Происходит перестройка всех систем, и резкое возвращение к стандартному рациону питания может пагубно сказаться на здоровье человека. Поэтому выходить из поста нужно постепенно», — предупредила она в беседе с «Вечерней Москвой».
Диетолог рекомендовала не нагружать себя шашлыками из красного мяса. К тому же есть определенные продукты животного происхождения — легкую альтернативу красного мяса: рыба, индейка, курица.
Соломатина особо отметила, что в первые дни после поста лучше обойтись молочными белками — творогом, сыром, натуральным йогуртом — людям среднего возраста или с проблемами ЖКТ. С каждым днем постепенно вводить другие белковые продукты — рыбу, курицу. И после адаптации организма можно вернуть в рацион и красное мясо.
Такой же принцип применим к алкоголю: сразу после поста употреблять его следует постепенно, чтобы не нагружать поджелудочную железу и желчный пузырь, резюмировала диетолог.
19 марта врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (ЕМС) Марина Бережная рассказала о возможном влиянии постной пищи на здоровье человека. По словам врача, избыток углеводов может повлиять на развитие диабета, метаболического синдрома и кариеса зубов. Также во время поста увеличивается риск недостатка белков в рационе.
18 марта врач-терапевт, гастроэнтеролог «СберЗдоровья» Дарья Утюмова поделилась с «Известиями» особенностями питания во время Великого поста и дала рекомендации о сбалансированных приемах пищи. Она отметила, что разрешенные к употреблению в пост продукты можно варить, готовить на пару, тушить и запекать в духовке.