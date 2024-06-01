Диетолог Соломатина рассказала, есть ли польза от растительного молока

Совершенно неверно. Молочный жир очень мелко-эмульгированный. Он содержит белок в очень легкоусвояемой форме. И легкоусвояемые углеводы. Поэтому организму с ним очень легко. Ведь по сути молоко — это первый корм в жизни любого млекопитающего. Поэтому оно под это адаптировано. Конечно, бывает такое, что у людей в течение времени из фермента поджелудочной железы утрачивается фермент лактаза. Употребляя молоко, они начинают замечать дискомфорт. В животе появляются газы, и это происходит потому, что у них в организме закончился фермент, который расщепляет молочный сахар, соответственно, в нерасщепленном виде сахар плохо действует на кишечник.