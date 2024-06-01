Диетолог Соломатина рассказала, есть ли польза от растительного молока

На полках магазинов сейчас можно встретить множество видов молока: обезжиренное, ультрапастеризованное с большим сроком годности, безлактозное и многое другое. Но в последнее время у многих на слуху растительное молоко. При этом с традиционным коровьим молоком у него мало общего.
— В целом их объединяет только название. Ведь растительное молоко — это уловка маркетологов, рассчитанная на тех, кто не употребляет животный белок по различным причинам, — рассказывает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. — Однако многие, даже те, кто не практикует вегетарианство, используют растительное молоко как полноценную альтернативу животному. Например, пьют на завтрак или добавляют в кофе.
Но так ли полезно полностью переходить на растительный вариант? Эксперт считает, что потребителей ввели в заблуждение.
— Дело в том, что растительное молоко содержит в себе полезные элементы того продукта, из которого оно было сделано. Например, в миндальном будет много магния и витамина Е. При этом стать полноценной заменой обычному молоку оно не может. Ведь это просто другой продукт, — рассказывает эксперт.
Есть у растительного молока и преимущество — отсутствие животного жира. Например, если вы заботитесь об уровне холестерина, можно периодически вводить в свой рацион миндальное или овсяное молоко. Однако отказываться от коровьего полностью все-таки нежелательно.
— Белок невероятно важен для организма человека. Ведь он является «строительным материалом» для клеток нашего организма. К тому же животное молоко содержит большой набор микроэлементов. Исключить его из рациона можно, но с оговоркой, вам придется заместить его огромным количеством других продуктов, — отмечает эксперт.
Что же делать тем, кто не хочет отказываться от обычного молока, но и новомодное растительное попробовать хочет?
— В магазине людей часто отпугивает длинный состав растительного молока. Для увеличения срока хранения производители добавляют в него различные добавки. Например, фосфаты, чтобы такое молоко имело приятную консистенцию, поскольку этот продукт быстро расслаивается и оседает. Но ничего страшного в этом нет, такое молоко можно спокойно пить, — успокаивает врач. — Точно не стоит бояться молока из гречки или овсянки. В нем ничего плохого. Оно содержит много полезных элементов. Но, конечно, не стоит ради него отказываться от привычного коровьего или козьего молока, от кисломолочных продуктов.
Но во всех спорах вокруг продуктов, в том числе животного молока, всегда надо помнить, что универсального чудо-продукта не существует.
— Для здоровья организма необходимо сбалансированное питание, в которое входит много разных продуктов, — подытожила Елена Соломатина.
Три страха покупателя
1. Молоко полезно только для детей
Конечно, это заблуждение. Молоко — это единственный животный продукт, где содержится животный сахар, который называется «лактоза». Состав молока идеально сбалансирован таким образом, чтобы млекопитающие, в том числе и человек, получали из него уже идеальные белки, жиры и углеводы. А еще кальций, фосфор и другие полезные минералы. Их важно получать в любом возрасте.
2. Обезжиренное молоко полезнее, чем обыкновенное
Тут смотря в чем польза. Все зависит от запроса: если человек, например, хочет похудеть, тщательно считает калории и следит за своим рационом, он, как правило, выбирает молоко меньшей жирности. Но если человек не ведет подсчет калорий, он просто выбирает молоко стандартной жирности. Оно лучше по вкусу и не менее полезно, чем обезжиренное.
3. Организм плохо усваивает молоко
Совершенно неверно. Молочный жир очень мелко-эмульгированный. Он содержит белок в очень легкоусвояемой форме. И легкоусвояемые углеводы. Поэтому организму с ним очень легко. Ведь по сути молоко — это первый корм в жизни любого млекопитающего. Поэтому оно под это адаптировано. Конечно, бывает такое, что у людей в течение времени из фермента поджелудочной железы утрачивается фермент лактаза. Употребляя молоко, они начинают замечать дискомфорт. В животе появляются газы, и это происходит потому, что у них в организме закончился фермент, который расщепляет молочный сахар, соответственно, в нерасщепленном виде сахар плохо действует на кишечник.
В этом случае можно просто выбирать кисломолочные продукты или безлактозное молоко. Конечно, не стоит заставлять себя пить молоко, если у вас появилась непереносимость лактозы. Но можно попробовать сыр, там лактозы почти не остается. Но если мы говорим про человека без индивидуальной непереносимости, то молоко у него будет усваиваться легко и без проблем.
* Мифы развенчивает врач-диетолог Елена Устинова.