Диетолог развеяла популярный миф о чае

Лазуренко отметила, что чай является уникальным источником антиоксидантов, витаминов группы В и микроэлементов. Кроме того, чай бодрит и помогает внутренним органам эффективнее выводить токсины, продолжила диетолог. Тем не менее, несмотря на полезные свойства, напиток сам по себе бесполезен при похудении, хоть и способен облегчить этот процесс.