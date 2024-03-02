Диетолог рассказала, полезно ли употреблять оливковое масло натощак

По словам Флайт, оливковое масло действительно содержит множество полезных веществ, в числе которых антиоксиданты, полифенолы и жирные кислоты. Тем не менее, улучшение работы органов пищеварения при употреблении масла натощак не доказано научно. Кроме того, две столовые ложки масла содержат примерно 28 граммов жира (и 238 калорий), что составляет только 19% от рекомендуемой суточной нормы.