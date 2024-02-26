Диетолог рассказала о пользе растительного масла

Она рассказала, что растительное масло может увеличить вес — в 100 миллилитрах продукта содержится около 900 калорий. Дело в том, продолжила эксперт, что оно производится из семян масленичных культур, из которых выжимают чистый жир. Масло полезно для регулярного употребления, однако добавлять в салат специалист рекомендует не более одной столовой ложки.