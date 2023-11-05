18:38 (мск), источник: Life.ru

Диетолог рассказала, как хороший сон помогает избавиться от стресса и лишних килограммов

Врач — терапевт-диетолог Маргарита Королёва рассказала, как качественный сон помогает восстанавливать важные функции организма, сохранять хорошую форму и избавляться от стресса.

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Источник: Reuters

Диетолог рассказала, как хороший сон помогает избавиться от стресса и лишних килограммов.

По её словам, кортизол, который ещё называют гормоном стресса, не даёт организму высыпаться, из-за чего вырастает потребность в дополнительном количестве энергии: человек часто ест и набирает лишние килограммы.

«Чтобы быть в хорошей форме, нужно обязательно высыпаться. Именно во время сна восстанавливаются очень многие функции организма. Идёт не только процесс снижения веса и сжигания жира, но и синтез мышечной массы, детокс клеток мозга», — приводит слова Королёвой телеканал «Москва 24».

Кроме того, здоровый сон избавляет от отёков лица. Как ранее сообщал Лайф, в этом ему помогают холодные компрессы и здоровое питание. Однако данная проблема может оказаться и признаком патологии. Отёчность может возникнуть вследствие грыжи, сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с почками, нарушений функции щитовидной железы.

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