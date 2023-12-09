Диетолог рассказала, чем чреват сон на голодный желудок

По её словам, после приёма пищи первые полчаса нельзя принимать горизонтальное положение, чтобы кислое содержимое не попало из желудка в пищевод и не вызвало «неприятную симптоматику». Идеальное время между приёмом пищи и отходом ко сну — три часа.

Если после поздней тренировки, например, очень хочется есть, можно сделать исключение, но не менее чем за час до сна. Ведь если лечь спать с пустым желудком, уровень сахара в крови начнёт «скакать», пояснила диетолог.

«Глюкоза, уровень сахара в крови, может упасть, и человек начнёт чувствовать недомогания, головокружения, головную боль, будет постоянно просыпаться и не сможет качественно выспаться. Нарушится выработка мелатонина ночью», — рассказала Артемьева. Составлен топ-10 «невинных» привычек, из-за которых мы незаметно толстеем.

Если вовремя перестать есть не получается, нужно начать использовать маленькие тарелки, куда сложно положить слишком много еды. Также нельзя перекусывать на ходу, ведь это препятствует своевременному чувству насыщения.