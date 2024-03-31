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Диетолог назвала продукты с максимальным содержанием витамина D

Из-за нехватки солнечного света немало жителей России испытывают недостаток витамина D, поэтому насыщать им организм необходимо, употребляя обогащенные продукты. Максимальное содержание витамина находится в рыбе, рассказала врач-диетолог Татьяна Залетова в эфире радио Sputnik.

Источник: РИА "Новости"

«Тот витамин D, который находится в пище, отличается от того, который мы получаем благодаря солнечному свету. Но употребление определенных продуктов, содержащих достаточное его количество, помогает насыщать им организм. Это рыба жирных сортов — лосось, сельдь, скумбрия», — отметила врач-диетолог Татьяна Залетова.

Также среди продуктов, содержащих витамина D, эксперт назвала молочные изделия (творог, сыр) и грибы. Диетолог рекомендует употреблять обогащенные витамином D продукты россиянам ежедневно.