Диетолог назвала продукты с максимальным содержанием витамина D

«Тот витамин D, который находится в пище, отличается от того, который мы получаем благодаря солнечному свету. Но употребление определенных продуктов, содержащих достаточное его количество, помогает насыщать им организм. Это рыба жирных сортов — лосось, сельдь, скумбрия», — отметила врач-диетолог Татьяна Залетова.