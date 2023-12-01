Диетолог назвала принципы сочетаемости продуктов с молоком

Эксперт объяснила, что молоко само по себе богато белками, поэтому его комбинация с другими подобными продуктами окажется слишком большой нагрузкой на желудочно-кишечный тракт. Причем с растительным белком молоко тоже сочетать не рекомендуется, поэтому лучше отказаться от приготовления пищи по рецептам, дополняющим молочные продукты бобами, фасолью или горохом.

Кроме того, не следует употреблять молоко вместе с белым хлебом. Такое сочетание может спровоцировать метеоризм и диспепсию (ощущение боли или дискомфорта в верхнем отделе живота).

К тому же молоко как отдельный продукт тоже зачастую плохо переваривается. Диетолог объяснила это снижением выработки фермента лактазы, которое происходит с возрастом. Фермент расщепляет молочный сахар, который может вызвать вздутие или даже тошноту.

Поэтому взрослым людям Соломатина порекомендовала употреблять в пищу только кисломолочные продукты.

«Основная часть иммунной системы человека сосредоточена именно в кишечнике. Употребляя кисломолочные продукты, мы поддерживаем здоровье кишечника и тем самым эффективнее противостоим вирусным заболеваниям», — подчеркнула она.

Ранее, 22 ноября, врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметологии» Кристина Малкина порекомендовала употреблять молочные продукты для хорошего внешнего вида, поскольку они являются источником белка — основного строительного компонента не только для коллагена, но и для всех структур нашего тела.

Перед этим, 28 октября, нутрициолог сервиса «Пакет» от Х5 Елена Свиридова подчеркнула, что избегать лактозы и глютена следует только в том случае, когда врачи диагностировали их непереносимость.