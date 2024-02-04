Диетолог назвал главные ошибки в питании

По его словам, насыщенные жиры содержатся в мясной и молочной продукции, а ненасыщенных много в растительных маслах, фруктах (авокадо), орехах, красной рыбе. Растительные белки содержатся в бобовых и цельнозерновых продуктах. Много их в инновационных продуктах: растительном молоке и растительном мясе.