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Диетолог назвал главные ошибки в питании

В вопросе здорового питания важно придерживаться баланса белков, жиров и углеводов. Однако, опираясь на собственные предпочтения и вкусы, многие значительно ограничивают свой рацион питания, рассказал «РГ» замдиректора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.
Источник: Freepik

Эксперт обратил внимание, что чаще всего мы перебираем быстрых углеводов, добавленного сахара и животных белков, а не хватает нам фруктов и овощей, клетчатки, ненасыщенных жиров и растительных белков.

По его словам, насыщенные жиры содержатся в мясной и молочной продукции, а ненасыщенных много в растительных маслах, фруктах (авокадо), орехах, красной рыбе. Растительные белки содержатся в бобовых и цельнозерновых продуктах. Много их в инновационных продуктах: растительном молоке и растительном мясе.

Кабанов также отметил, что чрезмерное употребление мясных продуктов в разных формах, а также фастфуда приводит к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, диабету, ожирению и деменции.