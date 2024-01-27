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05:04 (мск), источник: Вечерняя Москва

Диетолог Макиша назвала продукт, снижающий риск болезни Альцгеймера

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала необычный способ снизить риск болезни Альцгеймера.

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Источник: РИА "Новости"

— Семечки — продукт, который содержит жиры и жирорастворимые витамины, в частности, очень важный для красоты, молодости и здоровья витамин Е. Он имеет важное значение в снижении риска развития болезни Альцгеймера, — сообщила она в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».

Ведущий передачи, врач-реабилитолог Сергей Агапкин отметил, что результаты одного из исследований того, как витамин Е влияет на здоровье людей, показали: у людей с деменцией, которые в течение двух лет принимали этот витамин, замедлялось течение этого заболевания.

Макиша добавила, что по содержанию витамина Е подсолнечные семечки превосходят тыквенные. Специалист порекомендовала добавлять их в салаты.

Включение в рацион жирной рыбы и водорослей уменьшает вероятность возникновения деменции из-за высокого содержания в них кислот омега-3. Об этом сообщила врач-диетолог Наталья Павлюк. Она отметила, что нужно съедать 150−250 граммов жирной рыбы в неделю, чтобы восполнить организм полезными микроэлементами.

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