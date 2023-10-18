Диетолог Круглова заявила, что шаурма поможет набрать мышечную массу

Перекус из шаурмы может быть полезен тем, кто мечтает набрать мышечную массу. Однако, важно, чтобы закуска не была сдобрена вредными соусами, такое мнение высказала в беседе с корреспондентом NEWS.ru диетолог Наталья Круглова.

— Для набора мышечной массы необходим белок. Шаурма из цельнозернового лаваша, с большим количеством мяса птицы, овощей, зелени станет полноценным приемом пищи для набирающих мышечную массу, — считает Круглова.

Диетолог уточнила, что шаурму можно приготовить дома самостоятельно, а вместо майонеза блюдо сдобрить, например, греческим несладким йогуртом.

Ранее KP.RU сообщил, что в Госдуме призвали разработать стандарт популярного фастфуда. По данным народных избранников, за последний год спрос на шаурму вырос в два раза на фоне подорожания пиццы и роллов.

В Роспотребнадзоре уточнили, что уже существует рекомендованный рецепт «ЗОЖ-шаурмы»: в него входят куриный окорочок, огурец, помидор, перец болгарский, лаваш, сметана, зелень и специи.