Диетолог Елисеева назвала природный «сжигатель» жира. Вы удивитесь

Врач-дерматолог Маргарита Гехт отметила еще и косметологические свойства этого растения. Она пояснила редакции, что речь идет о ментоле — органическом веществе, которое получают из мятного эфирного масла. Благодаря охлаждающим свойствам и аромату его часто добавляют в косметические средства по уходу за кожей. Природный ингредиент облегчает боль, а также улучшает запах и вкус продукта. Чаще всего его можно встретить в различных очищающих гелях и муссах для умывания, губных помадах, кремах, а также препаратах для лечения акне и других заболеваний кожи.