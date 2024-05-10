Диетолог Елисеева назвала природный «сжигатель» жира. Вы удивитесь

В диетологии мяту используют как природный «сжигатель» жира. Если захотелось съесть пирожное, то достаточно выпить чашечку мятного чая. Если даже человек «сорвется» с диеты, которой придерживается, то благодаря такой хитрости с мятным чаем, в конечном итоге, съест меньше, чем планировал. Об этом в беседе с РБК Life рассказала диетолог и эндокринолог Виктория Елисеева.
У нее почти нет противопоказаний к применению, ее легко хранить и готовить. Сырая или сушеная мята — хороший источник витамина А и антиоксидантов, а ее производное — ментол — помогает ухаживать за кожей.
Вдыхание паров эфирных масел мяты снижает аппетит и подавляет чувство голода, что помогает придерживаться низкокалорийной диеты, пояснила специалист, поэтому растение очень полезно для похудения. К свойствам перечной мяты относят снятие стресса, ведь в организме при ее употреблении снижается уровень кортизола, а значит, скорость обменных процессов возрастает. Это способствует снижению веса.
«Перечная мята отлично сочетается с лимоном и повышает метаболизм, насыщает организм витаминами и выводит застоявшуюся в организме жидкость», — резюмировала диетолог.
Растение безопасно для большинства людей, и обычно не вызывает побочных эффектов, а аллергия на нее встречается редко.
Врач-дерматолог Маргарита Гехт отметила еще и косметологические свойства этого растения. Она пояснила редакции, что речь идет о ментоле — органическом веществе, которое получают из мятного эфирного масла. Благодаря охлаждающим свойствам и аромату его часто добавляют в косметические средства по уходу за кожей. Природный ингредиент облегчает боль, а также улучшает запах и вкус продукта. Чаще всего его можно встретить в различных очищающих гелях и муссах для умывания, губных помадах, кремах, а также препаратах для лечения акне и других заболеваний кожи.