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Диетолог Елисеева назвала природный «сжигатель» жира. Вы удивитесь

Мятный чай поможет, если нет сил устоять перед калорийным десертом.

Источник: Freepik

В диетологии мяту используют как природный «сжигатель» жира. Если захотелось съесть пирожное, то достаточно выпить чашечку мятного чая. Если даже человек «сорвется» с диеты, которой придерживается, то благодаря такой хитрости с мятным чаем, в конечном итоге, съест меньше, чем планировал. Об этом в беседе с РБК Life рассказала диетолог и эндокринолог Виктория Елисеева.

Мята (перечная мята) — многолетнее травянистое растение, которое используют в кулинарии, косметологии, средствах гигиены и просто для украшения дачных участков или газонов.

У нее почти нет противопоказаний к применению, ее легко хранить и готовить. Сырая или сушеная мята — хороший источник витамина А и антиоксидантов, а ее производное — ментол — помогает ухаживать за кожей.

Вдыхание паров эфирных масел мяты снижает аппетит и подавляет чувство голода, что помогает придерживаться низкокалорийной диеты, пояснила специалист, поэтому растение очень полезно для похудения. К свойствам перечной мяты относят снятие стресса, ведь в организме при ее употреблении снижается уровень кортизола, а значит, скорость обменных процессов возрастает. Это способствует снижению веса.

«Перечная мята отлично сочетается с лимоном и повышает метаболизм, насыщает организм витаминами и выводит застоявшуюся в организме жидкость», — резюмировала диетолог.

Растение безопасно для большинства людей, и обычно не вызывает побочных эффектов, а аллергия на нее встречается редко.

Тем не менее, по совету эндокринолога Елисеевой, мяту следует аккуратно вводить в рацион при низком артериальном давлении, она также может усугубить варикоз.

Врач-дерматолог Маргарита Гехт отметила еще и косметологические свойства этого растения. Она пояснила редакции, что речь идет о ментоле — органическом веществе, которое получают из мятного эфирного масла. Благодаря охлаждающим свойствам и аромату его часто добавляют в косметические средства по уходу за кожей. Природный ингредиент облегчает боль, а также улучшает запах и вкус продукта. Чаще всего его можно встретить в различных очищающих гелях и муссах для умывания, губных помадах, кремах, а также препаратах для лечения акне и других заболеваний кожи.