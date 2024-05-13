Диетолог Дюваль назвала кедровые и грецкие орехи самыми полезными

Но даже самые полезные орехи нельзя есть в большом количестве, предупредила врач. Она напомнила, что это калорийная и тяжелая пища. Людям с заболеваниями ЖКТ она советует исключить их из рациона. Человек без патологий ЖКТ может в сутки съесть горсть орехов — это суточная норма, прокомментировала эксперт.