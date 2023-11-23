Диетолог дала шесть советов, которые помогут не зажироваться зимой, как манул Тимофей

1. Чаще ешьте крем-суп.

В зимний период стоит значительно увеличить количество горячей термически обработанной пищи: овощи на пару, горячий гарнир, согревающие напитки — вместо привычных ещё пару месяцев назад охлаждающих морсов, сырых овощей и небольших фруктовых перекусов. Особого внимания заслуживают горячие крем-супы мягкой маслянистой консистенции с добавлением сливок или растительного масла, отмечает врач-диетолог сервиса Level Kitchen. Они дают быстрое чувство насыщения за счёт объёма и содержания клетчатки и обладают высокой питательной ценностью.

Советую придерживаться методики одной тарелки, когда приём пищи равен тому, что на неё поместилось, обычно это не более 300−500 граммов еды за раз. Татьяна Мещерякова врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания

2. Исключите сухую гранулированную пищу.

Сухариками, снеками, чипсами не стоит увлекаться в любой сезон, а особенно в зимний. Даже полезные сухофрукты и орехи лучше употреблять замоченными, хорошо размягчёнными. Процесс пищеварения и усвоения увлажнённой пищи происходит лучше и качественнее, а значит, сохранит запасы энергии вашего организма.

3. Избегайте переедания.

Зимой есть выраженная тенденция к «зажировке». Диетолог советует придерживаться методики одной тарелки, когда приём пищи равен тому, что на неё поместилось, обычно это не более 300−500 граммов еды за раз. Это позволит желудку не растягиваться избыточно и поддерживать оптимальный уровень ферментов для активного пищеварения. Также эффективен метод дробного питания: употребление пищи четыре-шесть раз в день небольшими порциями, что позволит выработать привычку не переедать. Важно, чтобы приёмы пищи распределялись в течение дня равномерно, при этом допустимо, чтобы в полдень у вас была наибольшая по объёму трапеза.

4. Добавляйте больше специй.

Гвоздика, имбирь, куркума, разные виды перца, популярные и доступные на прилавках магазинов, отлично подойдут для горячих блюд и напитков, дополнительно окажут согревающий эффект. Так, имбирь за счёт эфирных масел и алкалоида гингерола обладает выраженными согревающими, расслабляющими (снижает тонус мышечных волокон), антибактериальными эффектами. Тёплая пряная гвоздика за счёт своего уникального состава (эфирные масла, алкалоид эвгенол) обладает выраженными противомикробными свойствами, стимулирует выработку защитной слизи в желудке (антиэрозивный эффект), обладает гепатопротекторными свойствами (поддерживает работу печени).

Названы сигналы организма, из-за которых мы уходим в неконтролируемую «зажировку» зимой.

5. Пейте больше горячего.

Помните, что чистая питьевая вода необходима организму в любое время года. При этом зимой особенно важно пить тёплую, а лучше горячую воду (40−60 градусов), так как она согреет, взбодрит и активизирует все процессы метаболизма и пищеварения. Подойдут также любые травяные, ягодные чаи с лимоном, малиной, солодкой, шиповником, смородиной. Они не только согревают организм, но и решают вопросы увлажнения, а значит, и лучшего усвоения всей пищи, которую организм получил за день, подчеркнула Мещерякова.

6. Регулярно употребляйте тыкву, финики и куркуму.

Эти продукты являются уникальными с точки зрения питательных свойств, набора витаминов и минералов, так необходимых организму зимой. Мякоть тыквы богата калием, кальцием, железом, марганцем, витаминами А, С, В, Е, К, а семечки являются ценным источником цинка и аминокислоты триптофана (предшественника серотонина). Финики же богаты клетчаткой, магнием, хромом, марганцем, калием, железом, медью, цинком, витаминами А, С, В1, В2, В6. Они достаточно сытные, прекрасно подходят в качестве перекуса, особенно любителям сладкого.

Основные эффекты куркумы или «жёлтого имбиря» связаны с веществом куркумином. Экспериментально подтверждены его антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Также есть данные о способности куркумина активизировать защитную функцию клеток иммунной системы, которые уничтожают чужеродные микроорганизмы и токсичные частицы. Напиток на основе горячего молока с добавлением куркумы позволит восстановить силы после тяжёлого трудового дня и снять избыточное напряжение вечером перед сном.