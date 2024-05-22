Диетолог Борисовская назвала резко повышающие уровень сахара в крови продукты

Гликемический индекс — это числовая шкала от 0 до 100. Он показывает, как быстро углеводы высвобождают сахар в кровь и обеспечивают организм энергией. При этом нужно понимать, что даже не содержащие сахара углеводы в организме расщепляются до глюкозы. Скорость, с которой она всасывается в кровь и степень, в которой она повышает уровень сахара в крови и является гликемическим индексом, сообщила специалист.