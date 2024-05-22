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Диетолог Борисовская назвала резко повышающие уровень сахара в крови продукты

Люди, которые контролируют массу тела и стараются придерживаться здорового образа жизни, следят за уровнем сахара в крови. Этот показатель опасен, так как угрожает сахарным диабетом. Выбирать продукты нужно, учитывая их гликемический индекс. Об этом сообщила диетолог Елена Борисовская.

Источник: Lummi/Pablo Stanley

Гликемический индекс — это числовая шкала от 0 до 100. Он показывает, как быстро углеводы высвобождают сахар в кровь и обеспечивают организм энергией. При этом нужно понимать, что даже не содержащие сахара углеводы в организме расщепляются до глюкозы. Скорость, с которой она всасывается в кровь и степень, в которой она повышает уровень сахара в крови и является гликемическим индексом, сообщила специалист.

По ее словам, углеводов с высоким ГИ стоит избегать. В этом списке находятся бананы, дыня, арбуз, виноград, сахар, газировка, сухофрукты, белый рис и пшеница. Также диетолог рекомендовала не употреблять вареные свеклу и морковь.

— В краткосрочной перспективе употребление данной пищи нарушает уровень сахара в крови, заставляя человека чувствовать себя голодным и раздражительным. Повышенный уровень инсулина является предиктором номер один сердечно-сосудистых заболеваний. Если уровень сахара в крови ежедневно колеблется, то вероятность развития диабета в будущем повышается, — предупредила Борисовская в беседе с порталом «Южный федеральный».

Нутрициолог Ирина Семаева рассказала, что пенсионерам нужно избегать добавления в пищу большого количества соли. Полезнее будет заменить ее на травы и специи, которые также придадут еде ярко выраженный вкус.