Диетолог Белева назвала самую вредную пищу, от которой набирают вес

— На первом месте в числе вредных продуктов находится фастфуд. В нем много добавок, которые усиливают вкус. Человек привыкает к этой пище и уже не воспринимает обычную еду, потому что вкусовые рецепторы ожидают более сильных раздражителей, — пояснила она в беседе с «Известиями».