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Диетолог Белева назвала самую вредную пищу, от которой набирают вес

Самой вредной пищей для фигуры являются фастфуд, газировка и мучное. Об этом сообщила гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белева.

Источник: Reuters

— На первом месте в числе вредных продуктов находится фастфуд. В нем много добавок, которые усиливают вкус. Человек привыкает к этой пище и уже не воспринимает обычную еду, потому что вкусовые рецепторы ожидают более сильных раздражителей, — пояснила она в беседе с «Известиями».

Соль, которой в составе фастфуда в избытке, задерживает воду в организме, поэтому человек набирает вес еще и благодаря отекам.

На втором месте находится газированная вода, так как она содержит в себе сахар в большом количестве. По рекомендации медиков, количество добавленного сахара не должно превышать в сутки 25−30 граммов, а бутылка газировки выполняет дневную норму или же покрывает ее в два раза.

Третье место занимает сладкое — булочки, торты, конфеты, творожные сырки и каши быстрого приготовления, так как в них много сахара.

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