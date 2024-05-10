Диетолог Белева назвала самую вредную пищу, от которой набирают вес

— На первом месте в числе вредных продуктов находится фастфуд. В нем много добавок, которые усиливают вкус. Человек привыкает к этой пище и уже не воспринимает обычную еду, потому что вкусовые рецепторы ожидают более сильных раздражителей, — пояснила она в беседе с «Известиями».
Соль, которой в составе фастфуда в избытке, задерживает воду в организме, поэтому человек набирает вес еще и благодаря отекам.
На втором месте находится газированная вода, так как она содержит в себе сахар в большом количестве. По рекомендации медиков, количество добавленного сахара не должно превышать в сутки 25−30 граммов, а бутылка газировки выполняет дневную норму или же покрывает ее в два раза.
Третье место занимает сладкое — булочки, торты, конфеты, творожные сырки и каши быстрого приготовления, так как в них много сахара.
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