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Дэймон Албарн предположил, что выступление на Coachella стало последним у Blur

Британский музыкант и фронтмен Blur Деймон Албарн заявил 20 апреля со сцены фестиваля Coachella, что это, возможно, последнее выступление брит-поп-легенд. Сделал он это перед исполнением финальной песни Tender (1999).

Источник: AFP 2023

Группа Blur неоднократно распадалась или уходила на перерыв. Последний раз это было в 2015 году. В 2022-м коллектив воссоединился и дал несколько концертов. Также группа представила девятый альбом The Ballad of Darren.

В декабре 2023 года Албарн вновь объявил, что Blur уходят на перерыв. Однако им предложили выступить на фестивале Coachella 2024. Концерт группы 13 апреля Деймон посчитал неудачным, так как Албарн был недоволен плохим взаимодействием со зрителями. Второе выступление прошло 20 апреля.