Девушка жестоко отомстила возлюбленному за «измену» и выгнала его из дома

Об измене возлюбленных девушки узнают, не только выслеживая их на сайтах знакомств. Например, певица Шакира поняла, что у Жерара Пике появилась другая из-за варенья. После гастролей она заметила, что кто-то ел варенье из ее банки. Пике его не любил и никогда не ел. Впоследствии Шакира исполнила трек, который некоторые пользователи восприняли как обращение к бывшему. «Я стою двух 22-летних / Ты променял Ferrari на Twingo / Ты променял Rolex на Casio», — говорится в резонансной композиции.