Девушка жестоко отомстила возлюбленному за «измену» и выгнала его из дома

В соцсети X (бывший Twitter) в паблике Fesshole, где пользователи могут анонимно делиться своими секретами, внимание подписчиков привлекла история девушки, которая выяснила, что возлюбленный изменяет ей и отомстила ему. Подробностями произошедшей драмы поделился сайт Daily Star.
Девушка заподозрила бойфренда в измене и нашла его профиль на сайте знакомств. Она создала фейковый аккаунт, привлекла его внимание и договорилась о встрече. Парень минут десять ждал предполагаемую «пассию» из интернета. Девушка пришла на встречу с чемоданом, в котором были собраны вещи ее уже «бывшего» возлюбленного. В это время отец девушки менял замки на входной двери, чтобы изменщик не смог вернуться домой.
История завирусилась в соцсети и набрала более 822 тыс. просмотров. При этом мнения подписчиков о случае разделились. Многим драма понравилась.
«Кто-нибудь записал это на видео? Пожалуйста, скажите, что кадры со встречи есть!», «Тут явно нужна вторая часть. Хочу узнать продолжение истории», «Тут фото надо», «Привлечь отца к этой ситуации — безумие какое-то», — комментировали пользователи.
Также подписчики предупредили девушку о том, что у нее могут быть проблемы с законом из-за такой мести.
«Грустно, конечно. Но если у вас ипотека или вы вместе снимали жилье, то ты нарушила закон, а у твоего бывшего есть право, чтобы войти в дом», «Он может засудить тебя из-за рассказа о смене замков», «Если речь идет о совместной собственности или аренде, то он на законных основаниях может находиться в вашем доме», — заявили пользователи.
Об измене возлюбленных девушки узнают, не только выслеживая их на сайтах знакомств. Например, певица Шакира поняла, что у Жерара Пике появилась другая из-за варенья. После гастролей она заметила, что кто-то ел варенье из ее банки. Пике его не любил и никогда не ел. Впоследствии Шакира исполнила трек, который некоторые пользователи восприняли как обращение к бывшему. «Я стою двух 22-летних / Ты променял Ferrari на Twingo / Ты променял Rolex на Casio», — говорится в резонансной композиции.