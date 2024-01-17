Девочка из Малайзии поставила рекорд при восхождении на Эверест

Источник: @sasha.jede

Зара Шифра в свои 4 года и 5 месяцев установила новый мировой рекорд, достигнув базового лагеря Эвереста на высоте более пяти километров. Дело в том, что она стала первым настолько молодым человеком, который смог это сделать, пишет Metro.

Восхождение Зара совершала вместе со своим братом и отцом, который говорит, что на протяжении всего пути, составившего 270 километров, проверял уровень кислорода в крови своих детей.

Мужчина подчеркнул, что его дочь смогла достичь таких результатов из-за воспитания. Ее тренируют с младенчества, поэтому уже в три года девочка прошла по джунглям более 2200 километров. По словам отца, она закалена и никогда не моется в теплой воде, а иногда даже добавляет в нее лед.

Предыдущий рекорд был установлен пятилетним мальчиком из Индии.

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Анна Морозова