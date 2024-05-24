Дети неандертальцев часто страдали от нехватки нутриентов

Эти замеры указали на серьезные различия в том, как протекал рост детей того и другого вида людей. В частности, ученые обнаружили, что неандертальские дети испытывали больше всего проблем с доступом к нутриентам между третьим и четвертым годами жизни, после завершения перехода на питание твердой пищей. Это не было характерно для кроманьонцев, у которых этот схожий, но менее выраженный период недостатка нутриентов приходился на первый-второй год жизни, когда их матери начинали переводить детей на твердую пищу.