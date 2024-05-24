Дети неандертальцев часто страдали от нехватки нутриентов

ТАСС, 24 мая. Палеоантропологи выяснили, что малолетние дети неандертальцев максимально сильно и часто страдали от недостатка нутриентов после перехода на твердую пищу, тогда как для детей кроманьонцев это не было характерно. Это говорит о том, что наши предки сильнее заботились о выживании детей, пишут исследователи в статье, опубликованной в научном журнале Scientific Reports.
«Мы раскрыли различия в том, в какие моменты времени и как часто появлялись различные дефекты развития зубной эмали у детей неандертальцев и кроманьонцев. Наличие этих различий свидетельствует о том, что древние Homo sapiens времен верхнего палеолита лучше справлялись с обеспечением своих детей нутриентами после завершения их грудного вскармливания», — пишут исследователи.
К такому выводу пришла группа палеоантропологов под руководством научного сотрудника Тюбингенского университета Сирин Эль-Затари при изучении структуры большого числа молочных и коренных зубов неандертальских и кроманьонских детей. Ученых интересовало то, как была устроена эмаль в этих ископаемых зубах, так как толщина слоев эмали зависит от того, насколько хорошо был обеспечен организм детей нутриентами во время их внутриутробного развития и в первые годы жизни, когда стартует процесс формирования коренных зубов.
Эта зависимость выражается в том, что нехватка калорий и нутриентов в определенные периоды развития ребенка приводит к тому, что эмаль зубов, которые формируются в эти периоды времени, становится необычно тонкой. Ученые воспользовались этим правилом для раскрытия того, как протекал рост детей неандертальцев и кроманьонцев. Для этого ученые определили то, когда сформировались изученные ими зубы и измерили толщину их эмали.
Эти замеры указали на серьезные различия в том, как протекал рост детей того и другого вида людей. В частности, ученые обнаружили, что неандертальские дети испытывали больше всего проблем с доступом к нутриентам между третьим и четвертым годами жизни, после завершения перехода на питание твердой пищей. Это не было характерно для кроманьонцев, у которых этот схожий, но менее выраженный период недостатка нутриентов приходился на первый-второй год жизни, когда их матери начинали переводить детей на твердую пищу.
Как предполагают ученые, раскрытые ими различия указывают на то, что кроманьонцы больше и дольше заботились об обеспечении своего потомства всеми необходимыми нутриентами и пищевыми ресурсами, в том числе и после завершения грудного вскармливания. Это, по мнению ученых, могло быть одной из причин того, почему наши предки одержали победу в конкурентной борьбе с неандертальцами.