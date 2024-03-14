Державная Богоматерь. Что можно и что нельзя делать 15 марта 2024 года

15 марта 2024 года Церковь празднует явление иконы Божией Матери «Державная». Оно произошло, как и в случае с остальными чтимыми образами Пресвятой Богородицы, чудесным образом. Случилось это в марте 1917 года в селе Коломенское под Москвой.
Что за икона Богоматери «Державная»?
Как рассказывает журнал «Фома», «Державная» относится к типу «Панахранта» — одному из иконографических типов изображения Богородицы, близкому к типу «Одигитрия». Этому типу характерно изображение Богоматери, восседающей на престоле с Младенцем Христом на коленях.
Как и остальные чтимые образы Пресвятой Богородицы, Ее икона «Державная» явилась чудесным образом.
В селении Перерва на берегу Москва-реки жила крестьянка Евдокия Андрианова. Однажды ей во сне явилась Сама Богородица, повелевшая женщине переправиться на другой берег, пойти в село Коломенское и там найти Ее «черную» (старую) икону, сделать ее «красной» (восстановить), чтобы люди могли молиться перед ней. Во сне Евдокии было также дано видение некой белой церкви, на престоле которой восседала Матерь Божия с Богомладенцем Христом. Эта белая церковь из сна напомнила женщине храм в Коломенском. С разрешения настоятеля Вознесенского храма в его подвале среди старых икон Евдокия и отыскала образ, похожий на явленный ей во сне, — на иконе было изображение Богородицы, восседавшей на престоле с Богомладенцем на коленях. В своих руках Матерь Божия держала царские регалии — скипетр и державу. По этому изображению икону и стали именовать «Державной». После обретения, икона была обновлена в мастерской московского Алексиевского монастыря.
Обретение иконы Божией Матери «Державная» вошло в историю России и Церкви особым образом. Дело в том, что это произошло именно в тот день — 2 (15) марта 1917 года, когда от престола отказался царь Николай II. Народное сознание сразу же связало воедино два этих символических значения, усмотрев в том определенные смыслы. Так, по одному из распространенных мнений, явлением Своего образа в день отречения от престола царя Матерь Божия дала людям знак о том, что теперь Она Сама будет Заступницей России. По другой версии, явление иконы стало предзнаменованием грядущих испытаний для Русской Православной Церкви и всей России.
Достаточно скоро с образа стали делать списки, которые стали распространяться по всем храмам России. Саму икону начали почитать как чудотворную. В это время она редко находилась в Коломенском: ее постоянно возили по фабрикам, заводам и другим местам, где простые люди могли к ней приложиться. В Коломенском образ находился только по воскресным и праздничным дням. После революции 1917 года икона хранилась в запасниках Государственного Исторического музея. Лишь в 1990 году икону вернули Церкви. Ныне чудотворный образ пребывает в храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском.
Что можно делать 15 марта 2024 года?
Нужно начинать работать с рассадой. Советуется посадить семена помидоров, перца, баклажана и сельдерея.
Отличный день, чтобы украсить свой дом цветком красной герани.
День не постный, можно продолжать угощаться блинами.
Что нельзя делать 15 марта 2024 года?
Надо постараться не выходить из дома без нужды.
Нельзя заниматься рукоделием и штопать одежду.
Нельзя подбирать на улице деньги или иные забытые кем-то предметы.
Нельзя ссориться и скандалить.