Державная Богоматерь. Что можно и что нельзя делать 15 марта 2024 года

В селении Перерва на берегу Москва-реки жила крестьянка Евдокия Андрианова. Однажды ей во сне явилась Сама Богородица, повелевшая женщине переправиться на другой берег, пойти в село Коломенское и там найти Ее «черную» (старую) икону, сделать ее «красной» (восстановить), чтобы люди могли молиться перед ней. Во сне Евдокии было также дано видение некой белой церкви, на престоле которой восседала Матерь Божия с Богомладенцем Христом. Эта белая церковь из сна напомнила женщине храм в Коломенском. С разрешения настоятеля Вознесенского храма в его подвале среди старых икон Евдокия и отыскала образ, похожий на явленный ей во сне, — на иконе было изображение Богородицы, восседавшей на престоле с Богомладенцем на коленях. В своих руках Матерь Божия держала царские регалии — скипетр и державу. По этому изображению икону и стали именовать «Державной». После обретения, икона была обновлена в мастерской московского Алексиевского монастыря.