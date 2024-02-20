Дерматолог Парфенова развеяла популярный миф о папилломах

Папилломы, также известные как мягкие фибромы или акрохордоны, являются доброкачественными образованиями кожи. Они могут быть как одиночными, так и множественными и иметь различные размеры и формы. Насколько опасны папилломы и как от них избавиться, «Вечерняя Москва» узнала у врача-дерматолога «Клиники Фомина» Александры Парфеновой.