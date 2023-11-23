Дерматолог объяснила, почему мы чешемся от шерстяных вещей

«Разделяют ткани на: натуральные (хлопок, лен, шерсть); искусственные (акрил, вискоза, модал) —они изготавливаются из древесной целлюлозы; синтетические (полиэстер, эластан, нейлон, капрон)», — рассказала в беседе с Лайфом дерматолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Марина Суворова.

По словам эксперта, искусственные ткани плохо согревают и длительно сохраняют влагу, из-за чего может развиться плесень и вызвать реакцию у чувствительных к данному аллергену людей. Синтетические ткани износостойки, эластичны, не впитывают влагу, создают теплоизоляцию, но имеют ряд недостатков: они воздухонепроницаемы, дают парниковый эффект, накапливают статическое электричество и требуют частой стирки, а при длительной носке можно получить контактный дерматит.

Чтобы сохранить тепло зимой и здоровье кожи, стоит выбирать одежду из комбинированных тканей, где на синтетику приходится 20−30%. Примерами таких материалов могут быть футер, джерси, стрейч, кашкорсе. Марина Суворова дерматолог

При этом термобельё стоит выбирать из комбинации хлопка, искусственных полимеров и шерсти мериноса (поскольку эта шерсть является гипоаллергенной). Также особое внимание стоит уделить шерстяным тканям: их лучше не носить на голую кожу, иначе возможно механическое раздражение и зуд. К тому же людей с аллергией на эпителий и шерсть животных может возникнуть обострение, поэтому нужно выбирать такой вид шерсти животного, к которому нет чувствительности.