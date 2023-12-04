Дерматолог назвала продукты, которые улучшат состояние кожи лица

«Конечно, полиненасыщенные жирные кислоты должны присутствовать особо в зимний период. Это различные виды жирной рыбы как сельдь, скумбрия, красная жирная рыба. То есть те продукты, где есть омега-3, омега-6 — жирные кислоты», — уточнила эксперт.

Помимо этого, по ее словам, благоприятное воздействие на кожу также оказывают растительные масла. Она советует потреблять авокадо, орехи, семечки, зелень и белки.

«Я не говорю про жирное мясо. Но мясо тоже должно быть обязательно в рационе, после 40 хотя бы два раза в неделю. А так стараться все равно — либо это курица, либо это индейка, либо это рыба», — добавила Рудыка.

При этом жирные колбасы, газированные напитки, чипсы, переработанные углеводы и сахар дерматолог советует исключить из своего рациона.