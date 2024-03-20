Деревья и кустарники удаляют из воздуха более трети загрязняющих выбросов транспорта

«Деревья и кусты возле дорог не решают проблему загрязнения воздуха, вызванного автотранспортом, но могут помочь снизить ее тяжесть. Мы должны сажать больше деревьев вдоль дорог, потому что они дают преимущества, выходящие за рамки эстетики», — отметил ведущий автор работы Роби Гринвальд.