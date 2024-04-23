Деньги не помогут. Мясников назвал опасные болезни богачей

«Но если мы посмотрим на такую болезнь, как рассеянный склероз, то он тоже у людей с социально-экономическим высоким уровнем достатка. При этом толком непонятно, что это за болезнь такая и почему она у богатых чаще. Хотя зачастую речь идет про наследственность».