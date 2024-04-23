Деньги не помогут. Мясников назвал опасные болезни богачей

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников коснулся необычной темы — каким болезням больше по статистике подвержены богатые люди.
Часто говорят о таких факторах риска, как курение, возраст и многие другие. Но также используют медики и такие факторы, как социальный и экономический уровень жизни человека. Иногда учитывают уровень образования.
«Исследования показывают, что хламидиоз — болезнь, передающаяся половым путем, у людей с высоким уровнем обучения выше, чем у людей с низким уровнем обучения. Почему? Не знаю. Но статистически достоверно».
Также и рак груди. Когда начался бум его лет двадцать назад, заявил Мясников, американцы заметили, что больше случаев фиксируется в богатых штатах и городах.
«Предполагалось, что у богатых лучше доступ к лекарствам, эстрогенам
У людей с низким социально-экономическим статусом чаще речь идет про инфекции и определенные разновидности онкологических заболеваний, связанных с вирусными заболеваниями.
«Но если мы посмотрим на такую болезнь, как рассеянный склероз, то он тоже у людей с социально-экономическим высоким уровнем достатка. При этом толком непонятно, что это за болезнь такая и почему она у богатых чаще. Хотя зачастую речь идет про наследственность».
На первый план из числа заболеваний, которые характерны для людей с высоким уровнем достатка, выходят депрессия и тревожность.
«У каждого 10-го камень в желчном пузыре, у каждого 10-го киста почки, у каждой 15-й гемангиома печени, у каждого второго узел в щитовидной железе. И пошло-поехало», — пояснил Мясников.
А дальше человек попадает в руки врачей, и начинаются обследования буквально всего, а после лечение. И нередко отмечается переизбыток лекарств, которые к тому же еще и доступны. На этом фоне нередки госпитализации из-за побочных действий препаратов.
«Кто-то, может, переждет, если у него болят суставы — поболят и пройдут. А кто-то пойдет обследоваться, и там пройдет через все процедуры подряд», — пояснил врач.
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