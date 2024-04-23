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Деньги не помогут. Мясников назвал опасные болезни богачей

Популярный врач назвал болезни, которые статистически чаще встречаются у людей с более высоким социально-экономическим статусом.

Источник: Аргументы и факты

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников коснулся необычной темы — каким болезням больше по статистике подвержены богатые люди.

Часто говорят о таких факторах риска, как курение, возраст и многие другие. Но также используют медики и такие факторы, как социальный и экономический уровень жизни человека. Иногда учитывают уровень образования.

​ «Исследования показывают, что хламидиоз — болезнь, передающаяся половым путем, у людей с высоким уровнем обучения выше, чем у людей с низким уровнем обучения. Почему? Не знаю. Но статистически достоверно». ​

пояснил Александр Мясников

Также и рак груди. Когда начался бум его лет двадцать назад, заявил Мясников, американцы заметили, что больше случаев фиксируется в богатых штатах и городах.

«Предполагалось, что у богатых лучше доступ к лекарствам, эстрогенам и т. д. Они по чуть-чуть выпивают, а для рака груди даже малые дозы алкоголя провоцирующие», — подчеркнул Мясников.

У людей с низким социально-экономическим статусом чаще речь идет про инфекции и определенные разновидности онкологических заболеваний, связанных с вирусными заболеваниями.

«Но если мы посмотрим на такую болезнь, как рассеянный склероз, то он тоже у людей с социально-экономическим высоким уровнем достатка. При этом толком непонятно, что это за болезнь такая и почему она у богатых чаще. Хотя зачастую речь идет про наследственность».

пояснил Мясников

На первый план из числа заболеваний, которые характерны для людей с высоким уровнем достатка, выходят депрессия и тревожность.

Также врач порассуждал на тему того, какой вклад в определение болезней богатых вносит гипердиагностика и избыточный прием лекарств. Чем больше человек ходит по врачам, тем больше найдет.

«У каждого 10-го камень в желчном пузыре, у каждого 10-го киста почки, у каждой 15-й гемангиома печени, у каждого второго узел в щитовидной железе. И пошло-поехало», — пояснил Мясников.

А дальше человек попадает в руки врачей, и начинаются обследования буквально всего, а после лечение. И нередко отмечается переизбыток лекарств, которые к тому же еще и доступны. На этом фоне нередки госпитализации из-за побочных действий препаратов.

«Кто-то, может, переждет, если у него болят суставы — поболят и пройдут. А кто-то пойдет обследоваться, и там пройдет через все процедуры подряд», — пояснил врач.

При подготовке материала использованы следующие источники: О самом главном.