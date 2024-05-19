День жен-мироносиц: главное блюдо и строжайшие запреты в праздник 19 мая

Праздник посвящен женщинам, отрекшимся от своего прошлого, следовавшим за Иисусом и ставшими свидетелями его страданий при распятии. В РПЦ принято отмечать этот день как праздник всех христианок.
Как пишут «Известия», для верующих День жен-мироносиц важнее Международного женского дня 8 Марта. На Руси в древние времена в этот день готовили «девичью» яичницу, на некоторых территориях проводили обрядовое исполнение песен-окличек: ранним утром девушек приглашали выйти на крыльцо и вынести яйцо. Часто этот день женщины проводили в компании друг друга, вместе ходили в церковь, вечером гуляли допоздна — мужчин в компанию допускали редко.
В Смоленской губернии было принято для женщин собираться за околицей и готовить на костре яичницу. В других регионах женщины и девушки обходили соседские дома, где их следовало угощать все тем же блюдом. В обычае было ходить на кладбище и оставлять на могилах яйца. В семье было принято в этот день угождать матерям и бабушкам — хозяйкам дома.
В День жен-мироносиц запрещалось спорить, злословить, сплетничать. Считалось, что работать в этот день тоже не следует, исключение составляли лишь необходимые дела по огороду.
По примете, если в этот день погода была ясная, то лето будет жарким. А если зацвела черемуха — это к похолоданию и дождливому лету. Плохая погода в этот праздник предвещала плохой урожай меда, а теплый ветер и ясное вечернее небо — богатый урожай хлеба.