День жен-мироносиц: главное блюдо и строжайшие запреты в праздник 19 мая

В Смоленской губернии было принято для женщин собираться за околицей и готовить на костре яичницу. В других регионах женщины и девушки обходили соседские дома, где их следовало угощать все тем же блюдом. В обычае было ходить на кладбище и оставлять на могилах яйца. В семье было принято в этот день угождать матерям и бабушкам — хозяйкам дома.