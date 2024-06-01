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День защиты детей: история праздника, традиции и как его отмечают по всему миру

Ежегодно 1 июня отмечается День защиты детей. Впервые об этом празднике мир услышал в далеком 1949 году, когда по решению конгресса Международной демократической Федерации женщин в Париже была утверждена соответствующая дата. Подробнее об истории праздника — в материале «Вечерней Москвы».

Источник: Freepik

История праздника

Впервые праздник отметили 1 июня 1950 года. Главная концепция заключалась в том, что человечество должно сплотиться и защитить детей, которые потеряли семью и дом в годы Второй мировой войны. В послевоенный период были очень актуальны проблемы, связанные со здоровьем и благополучием детей. Им требовалось особое внимание не только со стороны властей, но и простых граждан. В 1950 году новый праздник отметили в 51 стране мира.

Как отмечают в России

1 июня по всей России проводятся народные гуляния, устраиваются концерты, культурные мероприятия, фестивали и спортивные игры. Более того, праздник совпадает с началом летних каникул у школьников. Однако его не относят к государственным, поэтому под него не выделяют выходной день.

Помимо развлекательных мероприятий, в День защиты детей общественные организации и власти разных стран мира поднимают вопросы, связанные с тяжелыми заболеваниями детей и проблемами сиротства.

Так, с 1987 года Российский детский фонд (РДФ) проводит акции в поддержку больных детей и ребятишек из малоимущих семей. Всевозможные благотворительные мероприятия проводят и другие организации по всей стране.

А как в других странах?

1 июня День защиты детей отмечают также в Болгарии, Латвии, Эстонии, Казахстане, Китае, Вьетнаме, Китае и Армении.

Однако во многих странах мира День защиты детей проводят в другие даты. Название праздника может отличаться. Например, в ряде стран Европы отмечают Всемирный день ребенка. Он проводится 20 ноября, и эту дату отмечают в Германии, Италии, Франции и даже в Индии.

Цели аналогичные — защитить права детей по всему миру. Основали праздник в 1959 году по инициативе Организации Объединенных Наций (ООН), когда она приняла собственную Декларацию прав ребенка.

В США День ребенка празднуют во второе воскресенье первого летнего месяца. В Мексике — это 30 апреля. А вот в Японии есть сразу два праздника, которые посвящены детям: 3 марта — праздник кукол и девочек, а 5-го — праздник мальчиков.