День защиты детей: история праздника, традиции и как его отмечают по всему миру

Впервые праздник отметили 1 июня 1950 года. Главная концепция заключалась в том, что человечество должно сплотиться и защитить детей, которые потеряли семью и дом в годы Второй мировой войны. В послевоенный период были очень актуальны проблемы, связанные со здоровьем и благополучием детей. Им требовалось особое внимание не только со стороны властей, но и простых граждан. В 1950 году новый праздник отметили в 51 стране мира.