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День святого Марка. Что можно и что нельзя делать 11 апреля 2024 года

11 апреля 2024 года вспоминается святитель Марк.

Источник: Аргументы и факты

11 апреля 2024 года Православная церковь чтит святителя Марка. В народе этот день носит название Берещенье. Название связано с березой — древом жизни, света и здоровья, пишет utro.ru. Берещеньем день прозвали за традицию 11 апреля собирать березовый сок. По преданию именно береза однажды спасла жизнь Богородицы и младенца Иисуса.

Кто такой святитель Марк?

Святой Марк, епископ Арефусийский жил в IV веке в Сирии. Он был рукоположен в епископы города в правление святого Константина Великого и прославился борьбой с идолопоклонством. Однажды Марк собственными руками разрушил языческое капище, построив на его месте христианскую церковь. Вскоре после этого власть перешла к Юлиану Отступнику, который начал политику насильственного восстановления язычества. Когда язычники Арефусии, таившие неприязнь по отношению к епископу, узнали о том, что положение дел изменилось, они попытались схватить его. Юлиан, забыв о признательности к Марку, который некогда спас ему жизнь, выказал язычникам благосклонность в этом деле и позволил им разыскивать епископа по всей провинции. Марк бежал, но узнав, что вместо него арестовали других христиан и подвергают их мучениям, вернулся. Язычники набросились на старца и, сорвав с него одежду, принялись осыпать ударами. Его подвергли различным ужасным мучениям, но Марк оставался неколебим в исповедании веры. Язычники в конце концов отпустили его, а некоторые из них, впечатленные стойкостью и речами епископа, обратились в христианство. Святой Марк мирно скончался в 364 г.

Что можно делать 11 апреля 2024 года?

— В этот день принято собирать и пить березовый сок. Из собранного березового сока на праздник готовили сбитни с медом и приправами.

— Отличный день для стирки.

Что нельзя делать 11 апреля 2024 года?

— Нельзя рубить деревья.

— Нельзя разжигать костры.

— Нельзя трогать воду в открывающихся ото льда водоемах.

— Нельзя сушить белье на улице.