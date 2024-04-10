День святого Марка. Что можно и что нельзя делать 11 апреля 2024 года

Святой Марк, епископ Арефусийский жил в IV веке в Сирии. Он был рукоположен в епископы города в правление святого Константина Великого и прославился борьбой с идолопоклонством. Однажды Марк собственными руками разрушил языческое капище, построив на его месте христианскую церковь. Вскоре после этого власть перешла к Юлиану Отступнику, который начал политику насильственного восстановления язычества. Когда язычники Арефусии, таившие неприязнь по отношению к епископу, узнали о том, что положение дел изменилось, они попытались схватить его. Юлиан, забыв о признательности к Марку, который некогда спас ему жизнь, выказал язычникам благосклонность в этом деле и позволил им разыскивать епископа по всей провинции. Марк бежал, но узнав, что вместо него арестовали других христиан и подвергают их мучениям, вернулся. Язычники набросились на старца и, сорвав с него одежду, принялись осыпать ударами. Его подвергли различным ужасным мучениям, но Марк оставался неколебим в исповедании веры. Язычники в конце концов отпустили его, а некоторые из них, впечатленные стойкостью и речами епископа, обратились в христианство. Святой Марк мирно скончался в 364 г.