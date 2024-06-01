День святителя Алексия. Что можно и что нельзя делать 2 июня 2024 года

Когда ему было всего 11 лет, Елевферий раскинув сети для ловли птиц, незаметно для самого себя задремал и вдруг явственно услышал голос: «Алексий! Что напрасно трудишься? Ты будешь ловить людей». С этого дня отрок стал часто посещать церковь и в 15 лет решился стать иноком.