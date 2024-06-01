День святителя Алексия. Что можно и что нельзя делать 2 июня 2024 года

2 июня 2024 года отмечается обретение мощей святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца. Также в этот день вспоминают святого Довмонта Тимофея Псковского. Тимофеев день — самое подходящее время для посадки огурцов. Однако делать это в деревнях принято в тайне от любопытных глаз.
Кто такой святитель Алексий?
Мальчик Елевферий, будущий святитель Алексий, родился в Москве в семье боярина Феодора Бяконта, выходца из Черниговского княжества.
Когда ему было всего 11 лет, Елевферий раскинув сети для ловли птиц, незаметно для самого себя задремал и вдруг явственно услышал голос: «Алексий! Что напрасно трудишься? Ты будешь ловить людей». С этого дня отрок стал часто посещать церковь и в 15 лет решился стать иноком.
В 1320 году он вступил в Московский Богоявленский монастырь, где провел более 20 лет в строгих иноческих подвигах. Руководителями его и друзьями были замечательные подвижники этой обители — старец Геронтий и Стефан, брат преподобного Сергия Радонежского.
Затем митрополит Феогност повелел будущему святителю оставить монастырь и заведовать судебными делами Церкви. Эту должность святой исполнял 12 лет. Вскоре его посвятили в епископа Владимирского, а потом он стал митрополитом.
В то время Русскую Церковь раздирали распри, и, чтобы положить этому всему конец, Алексий отправился в Константинополь к Вселенскому патриарху. И тот дал Алексию право считаться архиепископом Киева и Великой России.
Алексий заботился о своей пастве и Церкви. При нем строились храмы и открывались монастыри.
Алексий дожил до 78 лет, пробыв митрополитом 24 года. Погребен по завещанию в Чудовом монастыре. Мощи его были обретены через 50 лет чудесным образом, после чего стали чтить память великого святителя и молитвенника за Русскую землю.
Кто такой Довмонт Тимофей Псковский?
Довмонт (на Руси — Тимофей) Псковский жил в XIII веке и принадлежал к литовскому княжескому роду. Когда в Литве произошел государственный переворот, он перебрался в Псков и был там избран князем. Он окружил город высокой стеной, называемой Довмонтовой и защищал город от немецких и литовских войск.
Перед каждым боем он приходил в церковь, клал меч на престол, молился и просил благословения. В последний год жизни Тимофей отбил Псков от немцев. Когда же он умер, «была во Пскове туча великая». Он погребен в Троицком соборе Пскова.
Что можно делать 2 июня 2024 года?
- В это время принято сажать огурцы и другие овощи. Раньше сажать огурцы было принято тайно, чтобы соседи не смогли подсмотреть
- День нужно провести в спокойной обстановке, наслаждаясь отдыхом
- Сны, которые приснились в ночь на 2 июня, могут содержать предупреждения о предстоящих препятствиях
Чего нельзя делать 2 июня 2024 года?
- Нельзя оставлять своих детей с чужими людьми
- Нельзя отдавать детские вещи, из которых вырос малыш
- Нельзя ссориться
- Нельзя стричь ногти