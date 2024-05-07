День России в 2024 году: точка отсчета новой истории РФ

Это прекрасное время для регистрации брачного союза, символизирующее объединение двух сердец во имя любви и гармонии. Символично выбрать День России для свадьбы — это подчеркивает важность семьи и единства. Главное — не проспать праздничную дату: обычно ЗАГСы 12 июня переполнены, а время для церемонии необходимо бронировать за несколько месяцев.