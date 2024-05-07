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День России в 2024 году: точка отсчета новой истории РФ

История, традиции и дата Дня России. Рассказываем, в чем суть праздника, какого числа отмечают День России в 2024 году и выходной ли это день.

Источник: Freepik

Это особый праздник для нашей страны. Такие даты символизируют единство и гордость за родину — в этот период проводят праздничные мероприятия, концерты, парады, что способствует объединению людей разных возрастов и социальных слоев. День России 2024 года не исключение.

Дату принято называть точкой отсчета, после которой распался Советский Союз и началась новейшая история России. Поэтому многие приверженцы СССР относятся к этому празднику неоднозначно.

Какого числа отмечается День России: дата праздника

Он празднуется 12 июня. В разных городах проводятся концерты и торжественные мероприятия, это время для объединения людей и коллективного чествования достижений.

Сколько будет выходных: производственный календарь на 2024 год

В июне 2024 года россиян ждет один дополнительный выходной в среду, 12 июня. Рабочий день перед ним сокращен на час. Всего, в соответствии с производственным календарем на 2024 год, россиян ждут 248 трудовых дней и 118 выходных (1).

История праздника

12 июня 1990 года в ходе Первого съезда народных депутатов РСФСР приняли Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Она имела большое значение для всей последующей истории государства. В документе было сказано, что во всей стране устанавливается главенство Конституции и законов РСФСР над законодательными актами СССР (2).

Также в 1990 году Б. Н. Ельцина избрали председателем Верховного Совета РСФСР. 12 июня 1991 года он участвовал в первых выборах президента в новейшей истории страны и одержал победу, завоевав почти 58% голосов избирателей (3).

Изначально праздник назывался Днем независимости, однако это не прижилось в народе. В 1994 году Ельцин объявил 12 июня государственной памятной датой, а 16 июня 1998 года ее переименовали в День России. На официальном уровне праздник стал называться так в 2002 году, когда стала действовать новая редакция Трудового кодекса (2).

Почему День России так важен: суть праздника

Он позволяет объединить людей вокруг общих ценностей и традиций, создавая атмосферу единства и гордости за свою родину. День России напоминает о важности исторических событий и о тех, кто отстаивал независимость и целостность страны.

Декларация о государственном суверенитете заложила основу прав всех граждан на достойную жизнь и свободное развитие, а также подтвердила полномочия на самоопределение для всех народов России.

Это праздник единения нации: люди вспоминают о своих правах и свободах, закрепленных в Декларации, и отмечают их как основу гражданского мира и согласия.

По всем регионам проходят мероприятия, которые способствуют укреплению чувства гордости за свою страну: квест-игры в формате путешествия в прошлое, патриотические часы в библиотеках и школах и другие.

Традиции празднования Дня России

Источник: Freepik

12 июня отмечают в стране больше 30 лет. За это время сформировались традиции и формат торжественных событий, которые проводятся по всей России.

Тематические мероприятия

В этот день можно посетить выставки национального искусства, где представлены произведения русских художников и мастеров народного творчества. Также проводятся концерты с участием народных артистов и исполнителей, которые исполняют песни и танцы из разных регионов России.

Новость

На площадях городов часто устраиваются ярмарки с национальными угощениями и ремесленными изделиями. Кроме того, в День России организуются спортивные соревнования, праздничные шествия и фейерверки.

Церемония награждения в Кремле

В этот день проходит торжественная церемония награждения заслуженных граждан с участием президента РФ. Величественные стены Кремля становятся свидетелями вручения государственных наград за выдающиеся достижения в различных областях. Лауреаты собираются в торжественном зале, чтобы получить заслуженное признание. Под звуки национального гимна и аплодисменты награды вручаются в знак благодарности и уважения.

День для заключения брака

Новость

Это прекрасное время для регистрации брачного союза, символизирующее объединение двух сердец во имя любви и гармонии. Символично выбрать День России для свадьбы — это подчеркивает важность семьи и единства. Главное — не проспать праздничную дату: обычно ЗАГСы 12 июня переполнены, а время для церемонии необходимо бронировать за несколько месяцев.

Украшение городов

На улицах вывешивают красные, белые и синие флаги, различные декорации. Люди украшают свои дома, автомобили, офисы в цвета национального триколора, чтобы подчеркнуть принадлежность к стране.

Интересные факты о Дне России

12 июня — глубокий и важный праздник, который повлиял на историю развития огромного государства.

Занимательные особенности даты:

Городские дни рождения
12 июня каждого года свои дни рождения празднуют города: Уфа, Ясногорск, Ижевск и Киров
Праздничный день на Филиппинах
12 июня на Филиппинах отмечают национальный праздник независимости в память о принятии Декларации независимости Филиппин
Флаг на Останкинской телебашне
В 2009 году в День России на Останкинскую телебашню вернулся флаг РФ, который сняли оттуда в 1991 году
Голосование за Декларацию о суверенитете
Декларация о госсуверенитете РСФСР была принята 907 голосами «за» и 13 голосами «против», 9 участников воздержались
Переименование Ленинграда
12 июня 1991 года состоялся референдум о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург

Вопросы и ответы

Одна из особенностей празднования Дня России — многообразие мероприятий, охватывающих историю, культуру, спорт, искусство. Этот день наполнен гордостью за родину, масштабными праздничными шествиями и концертами по всей стране.

Источник: Freepik

Где узнать программу мероприятий на День России в 2024 году?

Можно зайти на официальные сайты администраций городов, районов или регионов. Также информацию о праздничных мероприятиях можно найти в местных культурных центрах, новостных ресурсах или на официальных страницах в соцсетях муниципалитетов.

Часто программу публикуют заранее, чтобы жители городов и туристы могли своевременно спланировать праздничный день.

Как отмечали День России в самый первый раз?

Первоначально праздник отмечался как День независимости. Он был установлен указом в память о принятии Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Тогда были проведены праздничные концерты и шествия, чтобы отметить значимость этого события для страны.

Будет ли салют на День России в 2024 году?

Грандиозный праздничный фейерверк запланирован в Москве, однако в некоторых российских регионах салют отменили — главы российских городов и других населенных пунктов сами принимают решение о его запуске.

Автор: Илья Водянов

Список источников

1. Производственный календарь на 2024 год, сайт Госдумы РФ. URL: http://duma.gov.ru/news/57708/

2. Статья «День принятия Декларации о государственном суверенитете России — День России», сайт Президентской библиотеки. URL:

3. Биография. Борис Николаевич Ельцин. Президент России (1991—1999). Сайт Ельцин Центра.

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