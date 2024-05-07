День России в 2024 году: точка отсчета новой истории РФ

Это особый праздник для нашей страны. Такие даты символизируют единство и гордость за родину — в этот период проводят праздничные мероприятия, концерты, парады, что способствует объединению людей разных возрастов и социальных слоев. День России 2024 года не исключение.
Дату принято называть точкой отсчета, после которой распался Советский Союз и началась новейшая история России. Поэтому многие приверженцы СССР относятся к этому празднику неоднозначно.
Какого числа отмечается День России: дата праздника
Он празднуется 12 июня. В разных городах проводятся концерты и торжественные мероприятия, это время для объединения людей и коллективного чествования достижений.
Сколько будет выходных: производственный календарь на 2024 год
В июне 2024 года россиян ждет один дополнительный выходной в среду, 12 июня. Рабочий день перед ним сокращен на час. Всего, в соответствии с производственным календарем на 2024 год, россиян ждут 248 трудовых дней и 118 выходных (1).
История праздника
12 июня 1990 года в ходе Первого съезда народных депутатов РСФСР приняли Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Она имела большое значение для всей последующей истории государства. В документе было сказано, что во всей стране устанавливается главенство Конституции и законов РСФСР над законодательными актами СССР (2).
Также в 1990 году Б. Н. Ельцина избрали председателем Верховного Совета РСФСР. 12 июня 1991 года он участвовал в первых выборах президента в новейшей истории страны и одержал победу, завоевав почти 58% голосов избирателей (3).
Изначально праздник назывался Днем независимости, однако это не прижилось в народе. В 1994 году Ельцин объявил 12 июня государственной памятной датой, а 16 июня 1998 года ее переименовали в День России. На официальном уровне праздник стал называться так в 2002 году, когда стала действовать новая редакция Трудового кодекса (2).
Почему День России так важен: суть праздника
Он позволяет объединить людей вокруг общих ценностей и традиций, создавая атмосферу единства и гордости за свою родину. День России напоминает о важности исторических событий и о тех, кто отстаивал независимость и целостность страны.
Декларация о государственном суверенитете заложила основу прав всех граждан на достойную жизнь и свободное развитие, а также подтвердила полномочия на самоопределение для всех народов России.
Это праздник единения нации: люди вспоминают о своих правах и свободах, закрепленных в Декларации, и отмечают их как основу гражданского мира и согласия.
По всем регионам проходят мероприятия, которые способствуют укреплению чувства гордости за свою страну: квест-игры в формате путешествия в прошлое, патриотические часы в библиотеках и школах и другие.
Традиции празднования Дня России
12 июня отмечают в стране больше 30 лет. За это время сформировались традиции и формат торжественных событий, которые проводятся по всей России.
Тематические мероприятия
В этот день можно посетить выставки национального искусства, где представлены произведения русских художников и мастеров народного творчества. Также проводятся концерты с участием народных артистов и исполнителей, которые исполняют песни и танцы из разных регионов России.
На площадях городов часто устраиваются ярмарки с национальными угощениями и ремесленными изделиями. Кроме того, в День России организуются спортивные соревнования, праздничные шествия и фейерверки.
Церемония награждения в Кремле
В этот день проходит торжественная церемония награждения заслуженных граждан с участием президента РФ. Величественные стены Кремля становятся свидетелями вручения государственных наград за выдающиеся достижения в различных областях. Лауреаты собираются в торжественном зале, чтобы получить заслуженное признание. Под звуки национального гимна и аплодисменты награды вручаются в знак благодарности и уважения.
День для заключения брака
Это прекрасное время для регистрации брачного союза, символизирующее объединение двух сердец во имя любви и гармонии. Символично выбрать День России для свадьбы — это подчеркивает важность семьи и единства. Главное — не проспать праздничную дату: обычно ЗАГСы 12 июня переполнены, а время для церемонии необходимо бронировать за несколько месяцев.
Украшение городов
На улицах вывешивают красные, белые и синие флаги, различные декорации. Люди украшают свои дома, автомобили, офисы в цвета национального триколора, чтобы подчеркнуть принадлежность к стране.
Интересные факты о Дне России
12 июня — глубокий и важный праздник, который повлиял на историю развития огромного государства.
Занимательные особенности даты:
|Городские дни рождения
|12 июня каждого года свои дни рождения празднуют города: Уфа, Ясногорск, Ижевск и Киров
|Праздничный день на Филиппинах
|12 июня на Филиппинах отмечают национальный праздник независимости в память о принятии Декларации независимости Филиппин
|Флаг на Останкинской телебашне
|В 2009 году в День России на Останкинскую телебашню вернулся флаг РФ, который сняли оттуда в 1991 году
|Голосование за Декларацию о суверенитете
|Декларация о госсуверенитете РСФСР была принята 907 голосами «за» и 13 голосами «против», 9 участников воздержались
|Переименование Ленинграда
|12 июня 1991 года состоялся референдум о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург
Вопросы и ответы
Одна из особенностей празднования Дня России — многообразие мероприятий, охватывающих историю, культуру, спорт, искусство. Этот день наполнен гордостью за родину, масштабными праздничными шествиями и концертами по всей стране.
Где узнать программу мероприятий на День России в 2024 году?
Можно зайти на официальные сайты администраций городов, районов или регионов. Также информацию о праздничных мероприятиях можно найти в местных культурных центрах, новостных ресурсах или на официальных страницах в соцсетях муниципалитетов.
Часто программу публикуют заранее, чтобы жители городов и туристы могли своевременно спланировать праздничный день.
Как отмечали День России в самый первый раз?
Первоначально праздник отмечался как День независимости. Он был установлен указом в память о принятии Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Тогда были проведены праздничные концерты и шествия, чтобы отметить значимость этого события для страны.
Будет ли салют на День России в 2024 году?
Грандиозный праздничный фейерверк запланирован в Москве, однако в некоторых российских регионах салют отменили — главы российских городов и других населенных пунктов сами принимают решение о его запуске.
Автор: Илья Водянов
Список источников
1. Производственный календарь на 2024 год, сайт Госдумы РФ. URL: http://duma.gov.ru/news/57708/
2. Статья «День принятия Декларации о государственном суверенитете России — День России», сайт Президентской библиотеки. URL:
3. Биография. Борис Николаевич Ельцин. Президент России (1991—1999). Сайт Ельцин Центра.
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