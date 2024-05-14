День пограничника в России в 2024 году

Граница нашей страны — одна из самых протяженных в мире. Защищать рубежи родины — непростая задача, которую выполняют элитные войска. Когда отмечается День пограничника в 2024 году, об истории и традициях торжества, интересных фактах о профессии расскажем в статье.
Какого числа отмечается День пограничника: дата праздника
В России торжество установлено на 28 мая. Этот день определен указом президента РФ Борисом Ельциным 23 мая 1994 года (1).
История и суть праздника
На Руси первые попытки охраны границ предпринимались киевскими князьями. Они наносили упреждающие удары по отрядам врагов на своих границах, чтобы снизить военный потенциал степных кочевых племен.
В XIV веке, во времена правления князя Дмитрия Донского, небольшие сторожевые отряды стали превращаться в относительно постоянные службы. Именно они оповещали о появлении противника и давали возможность подготовиться к встрече.
Первый правовой акт «Наказ угорским воеводам», послуживший началом организации охраны границы, был составлен в 1512 году Василием III (2).
До революции стражей чествовали в день Введения во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря по новому стилю). Современная праздничная дата берет свое начало в 1918 году, когда была учреждена пограничная охрана, которую позже переименовали в пограничные войска. В течение долгого периода они подчинялись разным ведомствам по очереди, начиная с Особого отдела Всероссийской чрезвычайной комиссии и заканчивая НКВД и КГБ.
В 1958 году у пограничников появился свой день — 28 мая. Сегодня они находятся в ведении ФСБ и называются «Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации».
28 мая напоминает нам о важности работы «зеленых фуражек», которые стоят на защите страны. Их служба требует высокой степени ответственности, профессионализма и стойкости, ведь протяженность границы РФ больше 60 000 км. Праздник — это возможность поднять боевой дух стражей границ, а также поблагодарить их за труд.
Традиции празднования Дня пограничника
Торжество имеет долгую историю, более ста лет. За это время сформировались определенные традиции празднования.
- К мемориалам павших бойцов, к Могиле Неизвестного Солдата возлагают цветы, чтобы почтить память пограничников, которые погибли при исполнении своего профессионального долга.
- Служившие в погранвойсках надевают зеленые фуражки, тельняшки, встречаются с сослуживцами в местах для народных гуляний.
- Подразделения пограничников собираются на торжественные смотры и марши. Отличившихся военнослужащих представляют к государственным наградам и повышают в звании.
- Проходят праздничные концерты, запускаются фейерверки.
- Для граждан устраивают выставки современной военной техники.
- Служившие купаются в фонтане и берут с собой имитацию пограничного столба — небольшой кусок дерева красно-зеленой расцветки. Они катаются на автомобиле с флагом своих войск, поднимают тост за коллег, произнося при этом: «За тех, кто с двадцати!» Дело в том, что пограничные сутки не соответствуют астрономическим. Отсчет времени начинается в 20:00. В этот час новая смена заступает на дежурство. Связано это с тем, что нарушители часто активизируются ночью и стражам границ нужно быть особенно внимательными и бдительными в это время.
- У пограничников есть неформальный гимн — песня «Три танкиста». Ее часто можно услышать в этот день.
- Многие пересматривают историко-приключенческий фильм о службе советских пограничников «Государственная граница».
Интересные факты о профессии пограничника
К будущим пограничникам предъявляют высокие требования. Нужно иметь соответствующее образование, хорошую спортивную подготовку, пройти медицинскую и психологическую проверку. Кстати, на службу принимают не только мужчин, но и женщин. Они хорошо справляются с работой, которая требует усидчивости и педантичности. Например, при работе с документами или переводами текстов.
Вот еще некоторые интересные факты об этой профессии.
- Парадная фуражка пограничника темно-зеленого цвета. У головного убора даже есть отдельный праздник. Это день рождения зеленой фуражки. 1 июля 1902 года папахи этой расцветки появились у солдат Отдельного корпуса пограничной стражи Российской империи. С тех пор фасон головного убора неоднократно менялся, но цвет остался прежним (3).
- Часто пограничников награждают медалью «За отличие в охране государственной границы». В РФ ее вручают начиная с 2 марта 1994 года (4).
- В Петербурге расположен Центральный пограничный музей ФСБ России. Основан в 1914 году при штабе Отдельного корпуса пограничной стражи Российской империи. Там можно познакомится с историческими документами, фотографиями, боевыми знаменами, оружием, предметами контрабанды и приспособлениями, которые нарушители используют при переходе границы (5).
- До 60-х годов XX века советские пограничники использовали почтовых голубей для передачи сообщений. Заступая на службу, отряд обязательно брал с собой двух птиц. В случае опасности один голубь улетал с сигналом о помощи, а другой оставался у пограничного пункта. А чтобы пернатых «солдат» не подстрелили, их порой перекрашивали под ворон и других птиц.
- Российские пограничники ежегодно пресекают около 45 000 нарушений режима государственной границы РФ (6).
- Пограничник часто ассоциируется с образом человека с его верным четвероногим другом на посту. Собаки по-прежнему незаменимые помощники «зеленых фуражек», но сегодня стражи границ используют и современное оборудование, которое помогает выявлять потенциальных злоумышленников. В некоторых районах используют беспилотники.
- Чтобы получить профессию, молодые люди проходят серьезное обучение в Пограничной академии ФСБ России и шести институтах в разных городах страны.
- Пограничные войска охраняют рубежи на суше, на воде и в воздухе. Каждый день на заставу выходит более 11 000 нарядов. Морские рубежи патрулируют около 300 сторожевых кораблей, оснащенных артиллерийскими установками и крупнокалиберными пулеметами. В случае необходимости пограничники могут рассчитывать на поддержку общевойсковых подразделений и воздушно-космических сил, а также на корабли военно-морского флота и морскую авиацию.
- С 2008 года подразделения пограничных войск комплектуются исключительно контрактниками, которые работают совместно с другими службами для обеспечения безопасности страны, порой рискуя собственными жизнями.
- Пограничную службу проходили известные личности: музыканты (Владимир Шахрин, основатель группы «Чайф», Леонид Агутин), двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады хоккеист Александр Мальцев, телеведущие Эрнест Мацкявичюс и Кирилл Кикнадзе, актер Ярослав Бойко.
Связанные праздники
Существует немало торжественных дат, чествующих военных. Составили подборку наиболее значимых праздников.
|23 февраля
|День защитника Отечества
|13 мая
|День Черноморского флота
|21 мая
|День Тихоокеанского флота
|1 июня
|День Северного флота
|1 июля
|День ветеранов боевых действий
|2 августа
|День ВДВ
|12 августа
|День ВВС
|21 августа
|День офицера
|1 октября
|День Сухопутных войск
|4 октября
|День Космических войск
|20 октября
|День военного связиста
|5 ноября
|День военного разведчика
|19 ноября
|День ракетных войск и артиллерии
|27 ноября
|День морской пехоты
|17 декабря
|День Ракетных войск стратегического назначения
|19 декабря
|День военной контрразведки
Вопросы и ответы
Ответим на популярные вопросы, связанные с Днем пограничника.
Чем занимаются пограничники?
Они выполняют сложные задачи: контролируют перемещение запрещенных предметов через границу, задерживают нарушителей, обеспечивают порядок на пунктах пропуска, а также борются с международным терроризмом, нелегальной миграцией и наркоторговлей.
В каких странах отмечают День пограничника?
Праздник отмечают в разных странах: Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане — 28 мая; Украине — 30 апреля; Туркменистане — 11 августа; Казахстане, Азербайджане — 18 августа; Латвии — 7 ноября.
День пограничника: выходной или рабочий?
Как и остальные профессиональные праздники, он не входит в перечень официальных дат, в которые большинство отдыхает. Поэтому этот день рабочий.
Список источников
1. Указ Президента Российской Федерации от 23.05.1994 года № 1011 «Об установлении Дня пограничника». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/6113
2. Статья «Наказ угорским воеводам», М. А. Терентьев, сайт «КиберЛенинка». URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nakaz-ugorskim-voevodam-ot-16-maya-1512-goda
3. День рождения зеленой фуражки. Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. URL: https://mhlaltay.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_977.html
4. Указ Президента Российской Федерации от 02.03.1994 года № 442 «О государственных наградах Российской Федерации». URL: http://kremlin.ru/acts/bank/5595
5. Центральный пограничный музей ФСБ России. Сайт Пограничной службы ФСБ России. URL: http://ps.fsb.ru/fps/history/museum.htm
6. Статья «Владимир Кулишов: на границе России в год пресекаем десятки тысяч нарушений». Сайт Пограничной службы ФСБ России. URL: http://ps.fsb.ru/fps/smi/appearance/detail.htm%21id%3D10321312%40fsbAppearance.html
Автор: Ирина Ермолаева