День пограничника в России в 2024 году

До революции стражей чествовали в день Введения во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря по новому стилю). Современная праздничная дата берет свое начало в 1918 году, когда была учреждена пограничная охрана, которую позже переименовали в пограничные войска. В течение долгого периода они подчинялись разным ведомствам по очереди, начиная с Особого отдела Всероссийской чрезвычайной комиссии и заканчивая НКВД и КГБ.