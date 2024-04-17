День пионерии в России в 2024 году: почему носить ярко-красный галстук считалось высшей степенью почета и гордости

В России сейчас существует несколько десятков небольших молодежных объединений, которые занимаются общественно полезными делами. Такими, например, являются СПО-ФДО и Российский Союз Молодежи, отряды «Орлята России» для учеников начальных классов. Также есть современный аналог пионерской организации — «Движение первых», которое было создано в 2022 году, когда президент Владимир Путин подписал закон «О российском движении детей и молодежи» (3). Эти и им подобные организации имеют разный уровень известности, но они сходятся в стремлении содействовать воспитанию и развитию молодых людей и улучшать жизнь граждан.