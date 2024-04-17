День пионерии в России в 2024 году: почему носить ярко-красный галстук считалось высшей степенью почета и гордости

Есть дни, связанные с особенными для многих моментами, воспоминаниями и празднованием. В этой статье расскажем про один из них, он посвящен советскому пионерскому движению. Вспомним историю и суть Дня пионерии, поговорим о его традициях и особенностях, а также узнаем, когда в 2024 году зафиксирована дата праздничного дня.
Какого числа отмечается День пионерии: дата праздника
День пионерии в России проводится ежегодно, он приурочен к значимому событию в жизни нашего государства. В 2024 году мы празднуем День пионерии 19 мая. У многих взрослых россиян этот праздник связан с памятью о детстве и юности, подростковой дружбе и важных уроках, полученных в пионерских лагерях и школах. 19 мая — не случайно выбранная дата, она отдает дань уважения истории страны и ее ценностям.
История и суть праздника
День пионерии посвящен детскому патриотическому движению, которое зародилось в 20-х годах прошлого века. 19 мая 1922 года на очередном съезде комсомола было принято решение о создании пионерской организации — именно тогда День пионерии учредили на правительственном уровне. Инициативное объединение сумело воспитать несколько поколений детей-пионеров СССР, сформировав полноценное патриотическое движение, быть частью которого считалось крайне почетным.
У пионеров существовал свой устав, в котором были прописаны принципы честности, справедливости и готовности помогать другим. Пионерский образ жизни был примером для всех советских детей: четкий подъем в шесть утра, строевая подготовка, помощь нуждающимся, защита ценностей родины и народа.
Традиции празднования Дня пионерии
День пионерии отмечался с большим размахом в СССР. Сейчас он продолжает праздноваться в РФ и других странах бывшего Советского Союза. По всей России проводятся торжественные мероприятия: концерты, спортивные соревнования, активности для детей и их родителей.
В школах проводились патриотические «Ленинские уроки», подводились итоги в соревнованиях между отрядами по сбору металлолома и макулатуры. Руководители учебных заведений организовывали церемонии награждения отличившихся детей, а также факельные шествия в честь пионерского движения.
Интересные факты о пионерах
Пионеры считались наследниками скаутского движения, которое существовало в России еще до революции. Официально пионерская организация существовала с 19 мая 1922 года до 1991 года. До 1924 года объединение носило название «Юные пионеры имени Спартака», после смерти Ленина его переименовали во «Всесоюзную пионерскую организацию имени В. И. Ленина» (1).
Статус пионера был престижен, так как дети активно занимались общественно полезной деятельностью, работая на благо страны: собирали металлолом, макулатуру, хлопок, сажали цветы и деревья, помогали ухаживать за пожилыми и немощными. Многие трудились наравне со взрослыми.
Участники пионерского движения также были известны подвигами и героизмом. Они участвовали в строительстве новой жизни в Советском Союзе, большинство детей награждались почетными званиями и наградами.
Связанные праздники
День пионерии связан с другими праздниками, которые тоже имеют уникальную историю. Ниже приведен список некоторых из этих памятных дат.
|29 октября
|День рождения комсомола
|Комсомол, сокращение от «Коммунистический союз молодежи», — молодежная общественная организация, существовавшая в СССР. Комсомольцы были «помощниками и резервом» КПСС, «молодыми строителями коммунизма»
|16—22 апреля
|Неделя октябрят
|Октябрята тоже были членами комсомола, официальной даты рождения организации не закрепилось. Они принимали участие в общественных и строительных инициативах, включая коллективизацию и комсомольские стройки, где ожидалось выполнение плана работ на 100%
|31 мая
|День рождения Российского Союза Молодежи
|Российский Союз Молодежи — крупная некоммерческая организация. РСМ ставит целью создание благоприятных условий для всестороннего развития молодых людей, раскрытие и реализацию их потенциала
|11 декабря
|День рождения Международной молодежной палаты
|Международная молодежная палата — некоммерческая организация, основанная в 1914 году и объединяющая более двухсот тысяч молодых лидеров и предпринимателей в возрасте от 18 до 40 лет из 115 стран мира. Она уделяет особое внимание коммуникации и глобализации, чтобы молодые люди могли делиться друг с другом знаниями и ценностями из любой точки мира
Вопросы и ответы
В заключение подготовили ответы на некоторые вопросы, касающиеся Дня пионерии и этой исторически важной организации.
В каких еще странах отмечают День пионерии?
День пионерии отмечается не только в России, но и в других странах бывшего Советского Союза: Белоруссии, Казахстане и других. В некоторых странах этот праздник имеет другое название, например День Коммунистического союза молодежи Китая, однако его суть остается прежней.
Кого можно поздравить с Днем пионерии?
В День пионерии поздравляют всех, кто когда-то был пионером, а также тех, кто занимается общественной деятельностью и работает на благо своей страны. Возраст не имеет значения, так как этот день посвящен ценностям, которые откликаются у людей разных поколений и профессий (учащихся школ и университетов, воспитателей, вожатых, волонтеров, преподавателей).
Когда и почему отменили пионерскую организацию?
Пионерская организация была распущена в 1991 году, когда началась перестройка. Это связано с изменениями в политической и социальной жизни страны, которые привели к закрытию многих советских учреждений. Некоторые исторические источники свидетельствуют о том, пионерскую организацию не отменили полностью. В конце существования СССР ее переименовали в Союз пионерских организаций — Федерацию детских организаций (СПО-ФДО), которая частично функционирует и в наше время (2).
Есть ли сейчас организации, похожие на пионерскую?
В России сейчас существует несколько десятков небольших молодежных объединений, которые занимаются общественно полезными делами. Такими, например, являются СПО-ФДО и Российский Союз Молодежи, отряды «Орлята России» для учеников начальных классов. Также есть современный аналог пионерской организации — «Движение первых», которое было создано в 2022 году, когда президент Владимир Путин подписал закон «О российском движении детей и молодежи» (3). Эти и им подобные организации имеют разный уровень известности, но они сходятся в стремлении содействовать воспитанию и развитию молодых людей и улучшать жизнь граждан.
Автор: Олеся Рябова
Список источников
1. Президентская библиотека. Статья: «Основана Всесоюзная пионерская организация». URL:
2. Учебное пособие «История детского и юношеского движения в России», В. А. Кудинов. URL:
3. Федеральный закон от 14.07.2022 № 261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи». URL: