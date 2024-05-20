День пчел и пчеловодства: как выбрать хороший мед

По сути представляет собой ту же обножку. Но перга уложена в ячейки сотов, утрамбована и залита медом. Там образуется молочная кислота, которая позволяет пергу хранить долго. Она по свойствам схожа с обножкой и используется с теми же целями. Тем не менее питательная ценность и содержание витаминов в перге значительно выше, чем в обножке-пыльце. Иногда ее используют в виде пасты — к молотой перге добавляют до одной трети меда. Цена: от 350 рублей за 100 граммов.