День пчел и пчеловодства: как выбрать хороший мед

Новых сортов меда сейчас практически нет. Но есть такие, которые в советское время меньше производились, — кориандровый мед, сафлоровый. Лучшими сортами считаются майский чернокленовый мед и липовый. Они хорошо подходят диабетикам, людям с ослабленным иммунитетом. Следующим по полезности является луговое разнотравье.
Убеждена, что чем больше составляющих в меде, тем большее количество заболеваний он лечит. Если первый мед отличается высоким содержанием фруктозы, то мед из разнотравья богат полезными микроэлементами.
Не полезный мед тоже есть. Падевый мед собирается со сладкого липкого вещества, выделяемого деревьями в период жаркого лета и поздней осени. Там много зольных веществ, которые не очень хорошо действуют на желудочно-кишечный тракт. И у этого меда не цветочная основа. По ГОСТу в России разрешено реализовывать только цветочные сорта.
В Россию часто приезжают за медом иностранцы — из Испании, Италии, Вьетнама, Китая. У нас дедовский способ производства: в меде остается много пыльцы. А она является центром кристаллизации. То есть мед быстро густеет, и он очень вкусный. А за рубежом продукт тщательно очищают от всяких примесей, поэтому он получается безвкусным.
Российские сорта меда выгодно отличаются. Однако важно не напороться на подделку. Хороший мед должен кристаллизоваться. Но это правило не всегда работает. У нас в регионе мед с момента откачки меняет консистенцию за полтора месяца. Но если вы возьмете южный каштановый мед, то они практически не густеют. Единственный верный способ не ошибиться — выбрать проверенного пчеловода.
Обножка: ловите аминокислоты
Как уже сказал эксперт, в нашем меде очень много пыльцы — и это отлично обогащает мед витаминами и полезными микроэлементами. А можно купить пыльцу в концентрированном виде — называется она обножкой. То есть это пыльца, собранная пчелой на цветах, склеенная специальным липким секретом слюнных желез. Она имеет уникальный состав: это незаменимые аминокислоты в составе белков, практически полный набор витаминов, микро- и макроэлементов. Употребление человеком всего лишь 30 г пчелиной обножки удовлетворяет суточную потребность в аминокислотах. Цена: 200 рублей за 100 граммов.
Предъявите справку!
С медом действуем по принципу «доверяй, но проверяй». Так что у частного пасечника первое, что надо спросить, — паспорт на пасеку. В нем будут указаны имя владельца, адрес местонахождения ульев и даже даты профессионального осмотра пчел. Также справка от местной администрации, что пасека работает на законных основаниях. По-хорошему должны быть и результаты лаборатории — если пасечник радеет за свой товар и за покупателя. Они показывают, что в продукте нет посторонних примесей и вредных добавок.
Перга: витаминов выше крыши
По сути представляет собой ту же обножку. Но перга уложена в ячейки сотов, утрамбована и залита медом. Там образуется молочная кислота, которая позволяет пергу хранить долго. Она по свойствам схожа с обножкой и используется с теми же целями. Тем не менее питательная ценность и содержание витаминов в перге значительно выше, чем в обножке-пыльце. Иногда ее используют в виде пасты — к молотой перге добавляют до одной трети меда. Цена: от 350 рублей за 100 граммов.
Еще попробуй найди
Самым редким видом меда считается черный (от 3000 рублей за килограмм). Он очень темный, по консистенции и цвету напоминает деготь. Вкус на любителя, но отлично помогает при атеросклерозе, заболеваниях суставов, варикозе. Нечасто можно встретить зеленый мед (от 1500 рублей за килограмм). Он получается, когда пчелы не находят цветов и начинают использовать сок хвойных и лиственных растений. И еще один редкий вид — красный гималайский (от 7800 рублей за килограмм). Это скорее экзотика, которую почти невозможно у нас раздобыть.
Маточное молочко: долголетие обеспечено
Маточное молочко — это секрет челюстных желез пчел-кормилиц, пчеломатка питается им с первого до последнего дня ее жизни. Оно является максимально сбалансированным концентратом полезных веществ, поэтому продолжительность жизни матки высокая — до 7 лет. То есть в 30 раз больше, чем у рабочей пчелы.
Стоимость молочка достаточно высокая, потреблять его надо курсами — в гранулах или порошке. Цена: от 1000 рублей за 20 граммов.
Без скачков сахара
С медом очень внимательно надо обходиться людям с нестабильными показателями глюкозы в крови, а также с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта. Лучше не есть его перед сном и натощак. Иначе скачки сахара вам обеспечены. К тому же мед раздражает слизистую ЖКТ. На голодный желудок лучше выпейте медовую водичку: 1 столовая ложка сладости на стакан воды. А уже во время еды можно спокойно съесть ложку меда в чистом виде.
Красота обеспечена
Мед для ухода за кожей, волосами — невероятно важный и нужный ингредиент. Он увлажняет, смягчает, заживляет, обновляет. Медовые маски для лица полезны в любом возрасте. Добавляем в него кофейную гущу, соль — и скраб для тела готов. Работает не хуже дорогущих косметических средств. И все натуральное! Мед укрепляет волосы, улучшает состояние кожи головы, поэтому его часто включают в состав шампуней, бальзамов и других средств.
Самый дешевый
Многие задаются вопросом, почему подсолнечный мед самый дешевый. В нем меньше витаминов? Вовсе нет. Дело тут совсем не в этом: просто в нашей стране больше всего подсолнечных полей, значит, этот цветок самый доступный для бортничества. Цена: от 350 рублей за килограмм.
Принесли эльфы
Самым дорогим медом на планете является сорт, который можно найти только в одном из регионов Турции, в городе Артвин. Он добывается из пещеры глубиной 1800 метров. Пчелы делают его из горьких лекарственных трав, поэтому на вкус он терпкий. Появляется в продаже только раз в году и стоит до 500 тысяч за килограмм. Его еще называют эльфийским. В России самый дорогой сорт — каштановый. Его собирают на небольшом отрезке побережья Туапсе. Также редким сортом считается вересковый мед.
Всех побил гречишный
Сортов меда, как мы знаем, огромное количество. Но все-таки какой из них самый полезный и есть ли такой? Оказывается, есть. По количеству микроэлементов, аминокислот и всякой полезности всех переплюнул гречишный мед (от 450 рублей за килограмм). Он лечит даже анемию! Но если вам нужно жаропонижающее средство, лучше взять мед из липы (от 800 рублей за килограмм).
Прополис: редчайшие минералы
Прополис — это смолистое вещество, используемое пчелами в улье для замазывания щелей. Свойства продукта уникальны. В состав прополиса входит более 200 различных органических и минеральных соединений, почти половину из них составляют смолоподобные вещества. Прополис содержит большое количество микроэлементов, включая такие редкие, но необходимые человеку, как ванадий, селен, титан и прочие. В народной же медицине его используют как противомикробное и противовоспалительное средство, а также при гастритах. Часто его добавляют в зубную пасту. Цена: от 200 рублей за 20 граммов.
Берем только настоящий
Как понять, что перед вами мед с добавками и в целом некачественный.
- В нем есть пена и пузырьки. То есть «мед» начал бродить, а это значит, что его переплавляли с добавлением воды
- Мутный мед, с волнами, потеками, пятнами
- Слабый, едва уловимый запах. Сразу признак того, что продукт ненатуральный
- Слишком приторный вкус. В мед добавили сироп
- Жидкий мед в зимнее время. Выгонка заканчивается осенью, и за несколько месяцев натуральный продукт обязан был кристаллизоваться
Храним правильно
- Важна тара — допускаются стеклянные банки, глиняные горшки, березовые бочонки, промазанные подсолнечным маслом или воском. В металлической посуде быстро начинается окисление. Самыми опасными считаются емкости из алюминия и меди — мед при взаимодействии с ними может образовывать ядовитые соединения
- Следите, чтобы в мед не попадали влага и воздух. То есть все должно быть герметично упаковано
- Рекомендуемая температура хранения — 16−20 градусов: на холоде мед светлеет и теряет часть витаминов. При нагревании он полностью меняет химический состав
- Лучше мед хранить в темном месте, чтобы замедлить кристаллизацию. После вскрытия стеклянной банки максимальный срок хранения — 12 месяцев. Закрытую тару можно хранить до 2 лет. Вкуснее всего мед, которому не более 6 месяцев.