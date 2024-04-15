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День Никиты Исповедника. Что можно и что нельзя делать 16 апреля 2024 года

16 апреля 2024 года верующие вспоминают святого Никиту Исповедника, и отмечают праздник иконы Богородицы «Неувядаемый цвет».

Источник: Аргументы и факты

16 апреля 2024 года у православных праздник иконы Богородицы «Неувядаемый цвет» и день святого Никиты Исповедника. На Руси преподобного называли Никитой Водополом. И неспроста, в это время начинался ледоход и открывался рыболовный промысел.

Кто такой Никита Исповедник?

Никита родился в VIII веке в Кесарии Вифинской (на территории современной Турции) в христианской семье. Юношей он находился в послушании у отшельника Стефана. А когда подрос, то направился в Мидикийский монастырь и принял постриг. Там Никита так отличился, что стал игуменом. За соблюдение строгой монашеской жизни он был удостоен дара исцеления: силой молитвы. Сохранились предания, что он помог глухонемому заговорить, лишенному рассудка вернул разум и изгнал из двух бесноватых женщин нечистую силу.

В период гонения на иконопочитателей при императоре Льве Армянине Никиту заключили в тюрьму. Он продолжал молиться в суровых условиях и творить чудеса: по его молитве Фригийский царь без выкупа отпустил двух пленников; три человека, потерпевших кораблекрушение, были волнами выброшены на берег. Когда он преставился, то был похоронен в родной обители. Впоследствии его мощи тоже стали исцелять.

Что за икона Богородицы «Неувядаемый цвет»?

Отличи этого образа — на иконе Богородица держит Иисуса на одной руке, а в другой руке — цветок белой лилии. Этот цветок символически знаменует неувядаемый цвет непорочности Пречистой Девы, к Которой так и обращается Святая Церковь: «Ты еси Корень девства и Неувядаемый Цвет чистоты».

Списки этой иконы прославились в Москве, Воронеже и других местах Русской Церкви.

Что можно делать 16 апреля 2024 года?

— Рекомендовали умыться отстоявшейся водой, а затем вылить ее под молодое деревце.

— Положено печь пироги с картофельной или капустной начинкой.

— Можно идти на рыбалку.

Что нельзя делать 16 апреля 2024 года?

— Нельзя кричать и шуметь вблизи реки, озера, моря.

— Нельзя умываться проточной водой.

— Нельзя попусту лить воду.

— Нельзя готовить первые блюда и жидкую еду, например, каши на воде или компоты, нежелательно.

— Нельзя принимать важные решения.

— Наблюдать за дракой собаки с кошкой тоже не следует, чтобы избежать в семье крупной ссоры.