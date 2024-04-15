День Никиты Исповедника. Что можно и что нельзя делать 16 апреля 2024 года

Никита родился в VIII веке в Кесарии Вифинской (на территории современной Турции) в христианской семье. Юношей он находился в послушании у отшельника Стефана. А когда подрос, то направился в Мидикийский монастырь и принял постриг. Там Никита так отличился, что стал игуменом. За соблюдение строгой монашеской жизни он был удостоен дара исцеления: силой молитвы. Сохранились предания, что он помог глухонемому заговорить, лишенному рассудка вернул разум и изгнал из двух бесноватых женщин нечистую силу.