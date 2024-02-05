​День Ксении Петербургской. Что можно и что нельзя 6 февраля 2024 года

6 февраля 2024 года Церковь чтит память одной из самых известных своих святых — блаженной Ксении Петербургской. На Руси этот день называли «Аксинья», «Ксения-полузимка», «полузимница», «полухлебница», «весноуказатель», «перелом зимы».
Кто такая Ксения Петербургская?
Ксения Григорьевна Петрова родилась между 1719 и 1730 годами в Санкт-Петербурге. Предположительно, она была из знатного рода. Как рассказывает журнал «Фома», когда Ксении было 26 лет, внезапно умер ее муж. В душе молодой женщины произошли серьезные изменения, и в итоге она полностью изменила свою до того спокойную и безмятежную жизнь. Ксения раздала все свое имущество бедным, а дом подарила хорошей знакомой Параскеве Антоновой. Для достижения счастья в Боге Ксения избрала юродство Христа ради — особый духовный подвиг. Девушка надела одежду умершего супруга — его белье, кафтан, камзол — и стала всех уверять, что ее муж Андрей Федорович не умер, а умерла его супруга Ксения. Да и саму себя она стала называть именем мужа. Блаженная Ксения в своей новой жизни стяжала самые главные христианские добродетели — была смиренной, безропотной, кроткой. Она никогда не отвечала злом на зло.
Горожане уважали Ксению как праведную перед Богом. Уже при жизни святая совершала чудеса и помогала людям своими молитвами. Многие, например, замечали, что в каком бы доме или семье ни побывала святая угодница Божия, там обязательно происходило какое-нибудь счастливое событие. Скончалась блаженная Ксения не ранее 1794 и не позднее 1806 года. Похоронили ее на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, к югу от храма во имя Смоленской иконы Божией Матери. Почитание святой Ксении Петербургской началось еще при ее земной жизни, а после ее кончины лишь усилилось. В 1988 году она была канонизирована Поместным Собором Русской Православной Церкви в чине блаженной.
Что можно делать 6 февраля 2024 года?
— Считается, что в этот день хорошо бы посетить могилу Ксении Блаженной, туда с собой надлежит взять записку с просьбами.
— В этот день считалось, что хорошо бы обойтись без ужина. Поэтому поплотнее обедайте.
— В этот день положено совершить хоть один добрый поступок.
Что нельзя делать 6 февраля 2024 года?
— Нельзя браться за трудную работу.
— Нельзя начинать новые дела.
— Нельзя стричь волосы и ногти.
— Нельзя подметать пол.