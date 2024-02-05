​День Ксении Петербургской. Что можно и что нельзя 6 февраля 2024 года

Ксения Григорьевна Петрова родилась между 1719 и 1730 годами в Санкт-Петербурге. Предположительно, она была из знатного рода. Как рассказывает журнал «Фома», когда Ксении было 26 лет, внезапно умер ее муж. В душе молодой женщины произошли серьезные изменения, и в итоге она полностью изменила свою до того спокойную и безмятежную жизнь. Ксения раздала все свое имущество бедным, а дом подарила хорошей знакомой Параскеве Антоновой. Для достижения счастья в Боге Ксения избрала юродство Христа ради — особый духовный подвиг. Девушка надела одежду умершего супруга — его белье, кафтан, камзол — и стала всех уверять, что ее муж Андрей Федорович не умер, а умерла его супруга Ксения. Да и саму себя она стала называть именем мужа. Блаженная Ксения в своей новой жизни стяжала самые главные христианские добродетели — была смиренной, безропотной, кроткой. Она никогда не отвечала злом на зло.