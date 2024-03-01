День кошек: дата и история первого весеннего праздника в России

Девизом Дня кошки в России организаторы праздника выбрали фразу «Любовь к кошке — навсегда!». Они предлагали проводить в этот день различные мероприятия, посвященные этим животным: выставки, шоу, показы фильмов, акции в помощь бездомным кошкам и другие. Но «самым главным шоу» для этого праздника может стать то, что хозяин «посвятит своему питомцу больше времени, чем обычно: вкусно покормит, увлекательно поиграет, сладко погладит», отмечали они.