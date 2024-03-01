День кошек: дата и история первого весеннего праздника в России

Международный день кошек ежегодно отмечают 8 августа. Однако во многих странах есть собственные неофициальные праздники, посвященные этим домашним питомцам. РБК Life рассказывает, когда отмечают День кошек в России.
Какого числа отмечают День кошек
День кошек в России ежегодно отмечают в первый день весны — 1 марта. В 2024-м дата выпадает на пятницу. С 2005 года 8 июня также чествуют котов и кошек в Санкт-Петербурге. Со временем ко Дню петербургских котов и кошек добавили приставку «всемирный».
День кошек также отмечают и в других странах. В США — 29 октября, в Италии и Польше — 17 февраля, в Японии — 22 февраля.
8 августа отмечают Международный день кошек (International Cat Day). Его учредил Международный фонд защиты животных (IFAW) в 2002 году.
История праздника Дня кошек в России
Неофициальный праздник Дня кошки в России учредили 1 марта 2004 года Московский музей кошки и журнал «Кот и пес». Идея прижилась, и теперь этот праздник в стране отмечают именно в первый день весны.
На сайте московского музея говорится, что День кошки — это день, когда человек может проявить свою любовь к питомцу, подумать, какое место тот занимает в его жизни, и выразить кошке благодарность за «то волшебное ощущение любви, тепла и ласки, которое она способна принести в жизнь человека».
Девизом Дня кошки в России организаторы праздника выбрали фразу «Любовь к кошке — навсегда!». Они предлагали проводить в этот день различные мероприятия, посвященные этим животным: выставки, шоу, показы фильмов, акции в помощь бездомным кошкам и другие. Но «самым главным шоу» для этого праздника может стать то, что хозяин «посвятит своему питомцу больше времени, чем обычно: вкусно покормит, увлекательно поиграет, сладко погладит», отмечали они.
Интересные факты о кошках
Наука об изучении кошек называется фелинологией.
Прародитель всех кошек — кошачье млекопитающее под названием Proailurus, которое было похоже на цивету (хищное млекопитающее, обитает в субтропическом и тропическом климате в Африке и Азии) и появилось около 30 млн лет назад. Кошки, похожие на современных, появились в ранний плиоцен (около 5,3−3,6 млн лет назад).
Изначально кошек рассматривали как животных для добычи шкурок и мяса. «Партнерство» людей и кошек началось около 10−15 тыс. лет назад на Ближнем Востоке. Одомашниванию кошек способствовало зарождение сельского хозяйства: людям было нужно защитить зерно от грызунов.
В некоторых культурах кошки ассоциировались с магией и колдовством (вспомните черного кота — верного спутника нечисти). Из-за этого с ними иногда плохо обращались, например сжигали заживо как соратников ведьм.
А вот в Японии считают, что кошки приносят счастье. Например, в стране распространены фигурки Манэки-нэко («манящий кот») с поднятой лапкой — символ процветания и удачи.
Внутри складок голосовых связок кошки есть специальные подушечки — слой жировой ткани, который позволяет складкам вибрировать (мурлыкать) на низких частотах.
Кошки могут мурлыкать не только когда счастливы и удовлетворены, но и когда голодны, одиноки или даже болеют.
Средняя длина взрослой домашней кошки составляет 71 см для самцов и 51 см для самок. Средний вес здоровой кошки — от 2,7 до 5,44 кг. Однако и размер, и вес во многом зависят от пола и породы. Например, здоровые кошки породы мейн-кун могут весить до 10 кг.
Домашняя кошка может прожить 12−15 лет, а некоторые питомцы при должном уходе — 20 лет и более.