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День Кирилла и Мефодия. Что можно и что нельзя делать 24 мая 2024 года

24 мая 2024 года празднуется День славянской письменности и культуры.

Источник: Аргументы и факты

24 мая 2024 года отмечается День славянской письменности и культуры. Это день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских и Мокия Амфипольского. В народе праздник получил название Мокий Мокрый.

Кто такие Кирилл и Мефодий?

Братья Кирилл и Мефодий родились в греческом городе Солунь. Как рассказывает журнал «Фома», Мефодий сначала служил, как и отец его, в военном звании. Пробыв в чине воеводы около 10 лет, он ушел в монахи. Кирилл же с юности тяготел к знаниям. Он в совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки, после чего принял сан иерея и был назначен хранителем Патриаршей библиотеки. Позднее он удалился к Мефодию и несколько лет разделял с ним иноческие подвиги.

Когда же к императору пришли послы от моравского князя с просьбой послать учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке, тот приказал братьям составить азбуку, и они перевели на славянский язык главные богослужебные книги.

Созданная Кириллом и Мефодием азбука получила свое название от имени младшего из братьев — кириллица.

Первыми словами, написанными славянской азбукой, были начальные строки Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1).

После завершения перевода Кирилл и Мефодий отправились в Моравию, где стали учить местных священников богослужению на славянском языке.

День их памяти по праву считается и днем рождения славянской письменности и культуры. Также это день тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла.

Кто такой Мокий Амфипольский?

Мокий жил в III веке и был пресвитером в Амфиполе (Македония). Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане Мокий убеждал язычников покаяться и принять крещение. За это его привели на суд и подвергли пыткам. Затем его отправили в раскаленную печь, но он остался цел, а пламя перекинулось на дома язычников. Его отдали на растерзание диким зверям, но львы ложились у ног святого. Мокия вывезли из города, потому что там чуть не случился бунт, и казнили, отрубив голову. Позже император Константин возвел в честь Мокия храм и перенес в него мощи Мокия.

Что можно делать 24 мая 2024 года?

— Отличный день для уборки.

— Проведите время с семьей. Хорошо приготовить вкусный ужин.

— Прекрасный день для разрыва отношений.

Что нельзя делать 24 мая 2024 года?

— Нельзя заниматься никакими работами в саду и огороде, ничего нельзя сажать и сеять.

— Нельзя признаваться в любви.

— Нельзя совершать крупные покупки.

— Нельзя начинать новые дела.

— Нельзя подметать дом незамужним девушкам.