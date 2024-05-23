День Кирилла и Мефодия. Что можно и что нельзя делать 24 мая 2024 года

24 мая 2024 года отмечается День славянской письменности и культуры. Это день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских и Мокия Амфипольского. В народе праздник получил название Мокий Мокрый.
Кто такие Кирилл и Мефодий?
Братья Кирилл и Мефодий родились в греческом городе Солунь. Как рассказывает журнал «Фома», Мефодий сначала служил, как и отец его, в военном звании. Пробыв в чине воеводы около 10 лет, он ушел в монахи. Кирилл же с юности тяготел к знаниям. Он в совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки, после чего принял сан иерея и был назначен хранителем Патриаршей библиотеки. Позднее он удалился к Мефодию и несколько лет разделял с ним иноческие подвиги.
Когда же к императору пришли послы от моравского князя с просьбой послать учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке, тот приказал братьям составить азбуку, и они перевели на славянский язык главные богослужебные книги.
Созданная Кириллом и Мефодием азбука получила свое название от имени младшего из братьев — кириллица.
Первыми словами, написанными славянской азбукой, были начальные строки Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1).
После завершения перевода Кирилл и Мефодий отправились в Моравию, где стали учить местных священников богослужению на славянском языке.
День их памяти по праву считается и днем рождения славянской письменности и культуры. Также это день тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла.
Кто такой Мокий Амфипольский?
Мокий жил в III веке и был пресвитером в Амфиполе (Македония). Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане Мокий убеждал язычников покаяться и принять крещение. За это его привели на суд и подвергли пыткам. Затем его отправили в раскаленную печь, но он остался цел, а пламя перекинулось на дома язычников. Его отдали на растерзание диким зверям, но львы ложились у ног святого. Мокия вывезли из города, потому что там чуть не случился бунт, и казнили, отрубив голову. Позже император Константин возвел в честь Мокия храм и перенес в него мощи Мокия.
Что можно делать 24 мая 2024 года?
— Отличный день для уборки.
— Проведите время с семьей. Хорошо приготовить вкусный ужин.
— Прекрасный день для разрыва отношений.
Что нельзя делать 24 мая 2024 года?
— Нельзя заниматься никакими работами в саду и огороде, ничего нельзя сажать и сеять.
— Нельзя признаваться в любви.
— Нельзя совершать крупные покупки.
— Нельзя начинать новые дела.
— Нельзя подметать дом незамужним девушкам.