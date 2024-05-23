День Кирилла и Мефодия. Что можно и что нельзя делать 24 мая 2024 года

Мокий жил в III веке и был пресвитером в Амфиполе (Македония). Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане Мокий убеждал язычников покаяться и принять крещение. За это его привели на суд и подвергли пыткам. Затем его отправили в раскаленную печь, но он остался цел, а пламя перекинулось на дома язычников. Его отдали на растерзание диким зверям, но львы ложились у ног святого. Мокия вывезли из города, потому что там чуть не случился бунт, и казнили, отрубив голову. Позже император Константин возвел в честь Мокия храм и перенес в него мощи Мокия.