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День Иоанна Златоуста. Что можно и что нельзя 9 февраля 2024 года

9 февраля 2024 года вспоминается перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.
Источник: Аргументы и факты

9 февраля 2024 года празднуется перенесение мощей великого христианского учителя, святителя Иоанна Златоуста из Коман в Константинополь. В народе праздник назвали Златоустьев огонь, так как в этот день было принято чтить печной огонь.

Какое событие вспоминается 9 февраля 2024 года?

Иоанн Златоуст скончался в 407 году в городе Команы, находясь в пути к месту ссылки, куда был направлен императрицей Евдоксией за обличение пороков, царивших в Константинополе. Перенесение мощей из Коман в столицу Византии произошло лишь спустя 30 лет после его кончины — в 438 году, когда правил уже сын Евдоксии император Феодосий II. И произошло это по просьбам простого народа, которые передал императору патриарх Прокл. Но мощи было невозможно переместить. И только когда император письменно попросил у Иоанна прощения за себя и за мать, что было зачитано у гроба, мощи были легко подняты. Их погрузили на корабль и доставили в Константинополь. Тут стало понятно, что мощи нетленны. Сперва мощи были поставлены в церкви святой Ирины, а наутро их перенесли в церковь святых апостолов. По преданию, когда мощи доставили в этот храм, народ воскликнул: «Приими престол твой, отче!» Тогда патриарх Прокл и священники, стоявшие у раки, увидели, что святитель Иоанн произнес: «Мир всем».

Кем был Иоанн Златоуст?

Иоанн родился в IV веке в Антиохии в богатой семье. Он был адвокатом и приобрел славу непревзойденного оратора. В 25 лет Иоанн был крещен и ушел в пустыню, где провел 4 года. Вернувшись в город, принял духовный сан и стал читать проповеди, а вскоре был избран архиепископом Константинопольским. Он написал множество богословских и аскетических трудов. За свой талант проповедника и красноречие святитель и получил прозвище Златоуст.

Что можно делать 9 февраля 2024 года?

Хорошо сходить в храм и помолиться Иоанну Златоусту о своей семье.

Хорошо бы прибраться дома.

Нужно сохранять душевное спокойствие и не ввязываться в ссоры.

Что нельзя делать 9 февраля 2024 года?

Нельзя принимать подарки.

Нельзя долго смотреть на себя в зеркало.

Нельзя стричься и мыть голову.

Нельзя делать крупные покупки.

Нельзя использовать ножи и ножницы для работ по дому.

Нельзя ссориться.