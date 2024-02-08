День Иоанна Златоуста. Что можно и что нельзя 9 февраля 2024 года

Иоанн Златоуст скончался в 407 году в городе Команы, находясь в пути к месту ссылки, куда был направлен императрицей Евдоксией за обличение пороков, царивших в Константинополе. Перенесение мощей из Коман в столицу Византии произошло лишь спустя 30 лет после его кончины — в 438 году, когда правил уже сын Евдоксии император Феодосий II. И произошло это по просьбам простого народа, которые передал императору патриарх Прокл. Но мощи было невозможно переместить. И только когда император письменно попросил у Иоанна прощения за себя и за мать, что было зачитано у гроба, мощи были легко подняты. Их погрузили на корабль и доставили в Константинополь. Тут стало понятно, что мощи нетленны. Сперва мощи были поставлены в церкви святой Ирины, а наутро их перенесли в церковь святых апостолов. По преданию, когда мощи доставили в этот храм, народ воскликнул: «Приими престол твой, отче!» Тогда патриарх Прокл и священники, стоявшие у раки, увидели, что святитель Иоанн произнес: «Мир всем».