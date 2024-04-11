День Иоанна Лествичника. Что можно и что нельзя делать 12 апреля 2024 года

Стефан родился в Малороссии, в Черниговском полку в 1703 году в семье Назария Федорова. Детские годы Стефана проходили в местечке Березань Переяславского уезда Полтавской губернии, где поселилась семья после увольнения отца со службы. Когда Стефан подрос, то поступил в Киевскую духовную академию, где в то время обучались два других будущих святителя — Иоасаф, епископ Белгородский (память 4 сентября и 10 декабря), и Павел, митрополит Тобольский. В 1730 году он принял постриг с именем Софроний, в честь святителя Софрония. Он совершил массу богоугодных дел, и императрица Елизавета Петровна порекомендовала его на место епископа Иркутского и Нерчинского. Ознакомившись с положением дел в епархии, святитель приступил к преобразованиям в Духовной консистории, монастырях и приходах, он понял, что необходимы изменения. Софроний заботился об устройстве быта малых народов и способствовал развитию в местном населении оседлости и культуры, предлагал им для поселения монастырские земли и всячески старался изолировать от влияния язычества. К святителю постоянно приходили и приезжали из далеких мест за благословением многочисленные посетители. Но среди многих забот он не забывал о своей внутренней, духовной жизни и вечности и вел подвижническую жизнь. И последние дни жизни он провел в молитвенном подвиге.