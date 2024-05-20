День Иоанна Богослова. Что можно и что нельзя делать 21 мая 2024 года

21 мая 2024 года Церковь чтит память одного из ближайших учеников Иисуса Христа и евангелиста Иоанна Богослова. Его образ встречается практически во всех православных храмах. Именно он был автором книги Апокалипсис. Это единственная пророческая книга в новозаветной части Библии, повествующая о грядущих событиях, в том числе о втором пришествии Христа и о конце света.
Кто такой Иоанн Богослов?
Согласно Преданию, святой Иоанн был сыном Зеведея и Саломии — дочери святого Иосифа Обручника. Он был вместе с братом Иаковом рыбаком на Генисаретском озере, когда Спаситель призвал их за собой.
Как рассказывает журнал «Фома», Иоанн Богослов был одним из любимейших учеников Христа. Так, именно он был свидетелем воскрешения Господом дочери Иаира, а также Преображения Господня на Фаворе. Во время Тайной Вечери он возлежал рядом с Господом, приникнув к Его груди.
Святой Иоанн остался верен Спасителю до конца, неотступно следуя за Ним даже до Голгофы, на которой Господь был распят.
Именно Иоанн Богослов был у креста Господня вместе с Богородицей, и именно ему Христос завещал заботиться о Своей Матери. Апостол Иоанн заботился о Божией Матери как любящий сын и служил Ей до Ее Успения, никуда не отлучаясь из Иерусалима.
После Успения Богородицы святой Иоанн проповедовал Евангелие вместе со своим учеником Прохором в Ефесе и других малоазийских городах.
Во время гонений на христиан при императоре Нероне Иоанн Богослов был сослан на остров Патмос, где в заточении прожил много лет. Именно на Патмосе около 67 года он написал Книгу Откровения (Апокалипсис), в которой прикровенно раскрываются тайны судеб Церкви и конца мира.
После длительной ссылки апостол Иоанн был освобожден и вернулся в Ефес, где около 95 года написал Евангелие. Также он стал автором трех посланий.
Святого Иоанна Богослова называют апостолом любви, так как он постоянно учил, что без любви человек не может приблизиться к Богу.
Апостол Иоанн скончался в возрасте 100 с лишним лет, намного пережив всех остальных современников Христа, видевших Его. При этом кончина его была мирной, в отличие от других апостолов, погибших мученически.
Когда могилу святого Иоанна раскопали ученики, не успевшие с ним проститься, то ничего в ней не нашли. После этого каждый год из его могилы 8 мая (по ст. ст.) выступал тонкий прах, который верующие собирали и исцелялись им от болезней.
Иконографическим образом Иоанна Богослова является орел — символ высокого парения богословской мысли. Богословом же Церковь назвала святого Иоанна за то, что именно ему были открыты многие тайны Судеб Божиих.
Что можно делать 21 мая 2024 года?
— Принято печь пшеничный хлеб и пироги. В пирожки можно вложить маленькие предметы как предсказания — монетки к богатству, куколку — к младенцу, колечко — к свадьбе
— Принято принимать гостей. Каждому из них положено делать маленькие подарочки.
— Сон в ночь на 21 мая укажет на главные мысли и переживания человека, даст подсказку о неправильности или верности стремлений.
Что нельзя делать 21 мая 2024 года?
— Категорически запрещено гадание.
— Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
— Нельзя делать генеральную уборку.
— Нельзя на кухне нарезать овощи.