День Иоанна Богослова. Что можно и что нельзя делать 21 мая 2024 года

Во время гонений на христиан при императоре Нероне Иоанн Богослов был сослан на остров Патмос, где в заточении прожил много лет. Именно на Патмосе около 67 года он написал Книгу Откровения (Апокалипсис), в которой прикровенно раскрываются тайны судеб Церкви и конца мира.