День Григория Чудотворца. Что можно и чего нельзя 30 ноября 2023 года?

30 ноября 2023 года православные вспоминают святителя и богослова Григория Чудотворца. Всю свою жизнь он посвятил служению Иисусу Христу, совершил множество добрых поступков и всю жизнь помогал людям. В народном календаре — Григорий Зимоуказитель. В старину в это время было принято веселиться.

Кем был Григорий Чудотворец?

Мальчик Федор родился в III веке в городе Неокесарии, в состоятельной языческой семье. Отец умер, когда мальчику едва исполнилось 14 лет. Григорий получил блестящее образование. Феодор вел целомудренную и благочестивую жизнь, тем более что еще подростком он тайно принял крещение с именем Григорий. Когда он повзрослел, то стал первым епископом Неокесарийским. Он совершил множество добрых дел и прославился чудесами: исцелял больных, изгонял темные силы, мирил враждующих. Точная дата смерти Григория Чудотворца неизвестна. Среди его письменных поучений наиболее ценным считается Символ веры Григория Чудотворца.

Что нужно делать 30 ноября 2023 года?

— Считалось, что в этот день надо радоваться, чтобы весь год был счастливым и спокойным. Традиционно устраивали коллективные игры: строили снежных баб, кидали снежки и катались на санках.

— В этот день надо отдохнуть от тяжелой работы.

— День хороший для рукоделия, в том числе вязания.

Что нельзя делать 30 ноября 2023 года?

— Нельзя ссориться, особенно с супругами.

— Нельзя давать в долг деньги, вещи и продукты.

— Нельзя отправляться в путешествие или в командировку.

— Нельзя ходить в грязной одежде, неумытым и непричесанным.

— Нельзя стричься.