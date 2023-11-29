День Григория Чудотворца. Что можно и чего нельзя 30 ноября 2023 года?
30 ноября 2023 года отмечается день Григория Чудотворца, в народном календаре его называли Григорий Зимоуказитель.
30 ноября 2023 года отмечается день Григория Чудотворца, в народном календаре его называли Григорий Зимоуказитель.
30 ноября 2023 года православные вспоминают святителя и богослова Григория Чудотворца. Всю свою жизнь он посвятил служению Иисусу Христу, совершил множество добрых поступков и всю жизнь помогал людям. В народном календаре — Григорий Зимоуказитель. В старину в это время было принято веселиться.
Мальчик Федор родился в III веке в городе Неокесарии, в состоятельной языческой семье. Отец умер, когда мальчику едва исполнилось 14 лет. Григорий получил блестящее образование. Феодор вел целомудренную и благочестивую жизнь, тем более что еще подростком он тайно принял крещение с именем Григорий. Когда он повзрослел, то стал первым епископом Неокесарийским. Он совершил множество добрых дел и прославился чудесами: исцелял больных, изгонял темные силы, мирил враждующих. Точная дата смерти Григория Чудотворца неизвестна. Среди его письменных поучений наиболее ценным считается Символ веры Григория Чудотворца.
— Считалось, что в этот день надо радоваться, чтобы весь год был счастливым и спокойным. Традиционно устраивали коллективные игры: строили снежных баб, кидали снежки и катались на санках.
— В этот день надо отдохнуть от тяжелой работы.
— День хороший для рукоделия, в том числе вязания.
— Нельзя ссориться, особенно с супругами.
— Нельзя давать в долг деньги, вещи и продукты.
— Нельзя отправляться в путешествие или в командировку.
— Нельзя ходить в грязной одежде, неумытым и непричесанным.
— Нельзя стричься.