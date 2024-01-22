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16:36 (мск), источник: Аргументы и факты

День Григория. Что можно и нельзя делать 23 января 2024 года

23 января 2024 в Церкви вспоминают святого Григория Нисского. Он был одним из самых известных христианских философов и богословов, отцом Церкви. На Руси этот день называли Григорий Летоуказник или Летоуказатель, так как считали, что каков Григорий, таким и лето будет.

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Источник: Аргументы и факты

Кто такой Григорий Нисский?

Григорий родился в IV веке в Каппадокии, местности на востоке Малой Азии, которая располагалась на территории современной Турции. Он был младшим братом Василия Великого и близким другом Григория Богослова. Мальчик отличался кротостью, спокойным характером и любознательностью. Он был хорошо образован, изучал философию, медицину, литературу. Еще в ранней молодости, будучи чтецом в храме, все же принял решение жениться. Избранницу звали Феосевия.

Когда Каппадокия была разделена на две области, при поддержке брата Василия, митрополита Кесарийского, Григорий стал епископом нового престола — Нисского. У него было масса взлетов и падений — бывал он и в опале, и обласкан властью. Но оставался глубоко верующим человеком. Священнослужитель был оригинальным мыслителем. До наших дней дошло немало его текстов, в которых он с философской точки зрения объяснял духовные истины.

Что можно 23 января 2024 года

— Вниманию дачников! С этого дня наши предки начинали планировать весенние работы, готовить инвентарь, проверяли закрома, перебирали зерно для посадки.

— Нужно быть трудолюбивым и постараться переделать как можно больше дел.

— В этот день обязательно надо съесть мясное блюдо.

Что нельзя делать 23 января 2024 года

— Нельзя бездельничать.

— Нельзя выносить из дома золу и мусор.

— Нельзя выбрасывать крошки со стола. Раньше каждую из них собирали и съедали.

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